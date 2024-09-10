Солнечное затмение 2 октября 2024 года: что нас ждет в это время

Закрывает коридор затмений 2 октября солнечное затмение в Весах, которое подтолкнет многих людей к переоценке личных, социальных и общественных взаимоотношений. Кто-то задумается о смене статуса и получит возможность осуществить новые творческие проекты.

Аспект соединения Солнца и Луны – это новолуние, а 2 октября при этом является еще и Солнечным затмением на Заходящем Лунном Узле. Произойдет в 21:45 (gmt+3) в 10⁰ знака Весы, где Солнце имеет статус падения. Это затмение относится к серии Сароса 8S, которая связана с перенапряжением своих сил, травмами. Поэтому период с 18 сентября – 2 октября неподходящее время для напряженной физической работы, экстрима и активного отдыха, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Заходящий Лунный Узел – то прошлое, с которым необходимо расстаться и двигаться дальше. Для того, чтобы что-то начать, нужно освободить для этого пространство. Затмения ставят разные задачи перед людьми, все зависит от того, как живет человек и следует ли он своему путеводителю – натальной карте.

Солнечное затмение в Весах действует на мужчин и женщин по-разному. Солнце символизирует мужскую энергию, Дух, Сознание, Волю. Ослабленное затмением Солнце, олицетворяющее Эго, уверенность и жизненную силу, почувствует себя не комфортно, а эта энергия передастся всем людям. Могут появиться проблемы с самоидентификацией, сомнения в своих способностях и трудности с самореализацией.

Представителям сильного пола в этот период сложнее принять решение и проявить инициативу, требуется импульс извне. При этом эмоции проявляются достаточно ярко. Женщины, наоборот становятся сдержаннее и смелее, охотнее берут на себя ответственность и дополнительную работу.

В новый лунный месяц, который начнется с солнечного затмения 2 октября, успеха достигнут люди, способные сохранять спокойствие, обладающие сильной интуицией, умеющие слышать себя и понимать мотивы других. Эти люди – лидеры, у которых хорошо развит внутренний стержень, т.е. сила воли и твердость мышления.

Солнечное затмение это и есть новолуние, поэтому формируем намерение, чтобы жизнь повернулась в нужную нам сторону, отыскиваем в себе скрытые таланты и способности, корректируем свой характер.

Солнечное Затмение 2 октября, прежде всего, повлияет на:

представителей знака Весы I и II декады зодиакального месяца;

представителей знака Весы I и II декады зодиакального месяца;

представителей всех знаков Зодиака, у кого натальные планеты в I и II декадах знаков Овен и Весы, т.е. с 10⁰ по 20⁰.

Если дата рождения попадает в данные интервалы, то ваши натальные затмения относятся к серии Сароса 8S, как и затмения осени 2024:

11 марта – 4 сентября 1952

23 марта – 15 сентября 1970

2 апреля – 25 сентября 1988

13 апреля – 7 октября 2006

24 апреля – 17 октября 2024

Граничные даты могут меняться в пределах нескольких дней – зависит от лунной четверти, времени рождения, географических координат, часового пояса. Если ваш день рождения попадает в один из вышеперечисленных интервалов, то события, происходящие в осенний коридор затмений, могут запустить процессы, которые будут развиваться 9, и даже 18 лет.

С 18 сентября по 2 октября – это время установления устойчивого моста между душевными и телесными, подсознательными и сознательными процессами. Но также это и период искажений. Важно прислушиваться к людям, но в действиях руководствоваться собственными принципами и интересами, не нарушая баланс. Подходите к любым изменениям осознанно и не принимайте радикальных решений под влиянием момента, возьмите паузу до 4 – 5 октября. Пересмотрите свои стандарты и требования – и к себе, и к другим.

Солнечное затмение происходит тогда, когда Луна проходит между Солнцем и Землей, закрывая часть солнечного диска. В солнечное затмение можно создавать мыслеформы социально-материальной направленности, строить планы на будущее. В дни затмений мы должны быть очень внимательными к тому, что происходит, о чем говорят другие люди, потому что всё будет являться подсказкой.

Знак Весы несет энергию равновесия, баланса и гармонии. Характеризует сферу взаимоотношений, сотрудничество и сферу партнерства. Основной принцип знака Весы – достижение и сохранение равновесия и гармонии в обмене с окружающим миром. Венера управляет этим знаком Зодиака, ее главный принцип – правильный выбор. С 23 сентября планета перемещается по Скорпиону, где имеет статус изгнания, что создает неблагоприятный психологический климат в коллективах и ошибочные выводы друг о друге.

На глобальном уровне осенний коридор затмений 2024 может принести значительные изменения в сферах медицины и фармацевтической промышленности, социальной защиты и религии, морского транспорта и экологии. Мировоззрение людей изменится. Вера в высокие идеалы станет катализатором многих процессов.

С негативной стороны, возможны вспышки инфекций, загрязнения водоемов, аварии на химических производствах. Стоит соблюдать осторожность, чтобы не стать жертвой обмана, заговора или интриг. Лучше в этот период меньше находиться в толпе, не вступать в споры, иначе будет поставлена точка во взаимоотношениях.

Солнечное затмение 2 октября происходит при соединении с Лилит и усиливает темы теневых сторон партнёрства – манипуляции, измены, безразличие к партнеру, страх одиночества. Увеличится количество расставаний вплоть до разводов.

Люди, рожденные в день затмения, коридор затмений или в срединную точку, наделены необычными качествами. Они следуют особой судьбе, особому року, в жизни этих людей, присутствует фатальность. Они несут в себе «природу» затмения, определённую им программу. Сам факт рождения в затмение, говорит о том, что жизнь человека, во многом сопряжена с событиями, которых невозможно избежать и ситуациями, которые нельзя изменить. Многие ученые, высокопоставленные чиновники, общественные деятели, военачальники и другие люди, влияющие на социальные процессы, появились на свет в периоды затмений.

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