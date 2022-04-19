Солнечное затмение 30 апреля: как оно повлияет на судьбу Украины

Первое в этом году – частичное – солнечное затмение произойдет 30 апреля в 21 час 27 минут по Гринвичу (23 часа 27 минут по киевскому времени). В Украине, в отличие от Южной Америки и акватории Тихого океана, его видно не будет.

Однако это не значит, что оно никак на жизни нашей страны не отразится. О том, как солнечное затмение 30 апреля повлияет на судьбу Украины, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Затмение дубль второй

Особенность нынешнего затмения в том, что оно произойдет в 119-й серии Сароса (драконического периода), продублировав тем самым затмение 19 апреля 2004 года. Давайте вспомним, что произошло в эти дни в то время: Испания вывела войска из Ирака, умер глава корпорации McDonald's, министры внутренних дел Эстонии и Финляндии обсуждали взаимодействие полиции двух стран, в Лондоне прошел российский экономический форум… В свете нынешних событий в мире во время затмения снова становится актуальной Финляндия, на границе которой уже стоят российские войска, а McDonald's ушел из России.

Подписание документов, затишье и суперсовременное оружие

Самое главное, что на повестке дня стоит вопрос о том, будут ли в ближайшее время выведены из Украины российские войска или нет. Если посмотреть на натальную карту нашей страны, то можно увидеть, что оно проходит по дому информации, документации и переговоров. Затмение проходит в 11-м градусе Тельца, которым управляет Прозерпина – планета трансмутаций, которая сейчас "висит" на Плутоне – планете войны – Украины, причем в черномагическом – разрушительном – градусе.

Рядом с соединением Солнце-Луна находится натальный Уран, символизирующий технологии и оружие, который делает позитивный аспект к транзитному Урану. Скорее всего, это говорит о том, что наша страна получит новое – суперсовременное – вооружение, которое на нынешнем этапе военных действий окажется как нельзя более кстати.

Карта, составленная на день затмения, также показывает, что на Солнце Украины в это время находится прогрессивный Юпитер – планета экспансии и удачи, что впечатляет уже само по себе. Прогрессивные Марс и Солнце в это же время находятся в доме войны, причем Солнце стоит в первом – тоже разрушительном – градусе Весов. То есть, мы имеем планеты в двух разрушительных градусах – там, где находится бог войны Плутон. Очень похоже на долгожданное затишье, особенно если учесть, что затмение попадает в дом подписания документов.

Освобождение Украины от многовековой зависимости

Подводя итоги картины затмения в натальной карте Украины, можно сказать, что в этот момент закладывается историческая программа освобождения Украины от многовековой зависимости от соседнего государства. Сегодня – и впредь – Украина будет позиционировать себя как государство с сильной и сплоченной армией, способной противостоять "второй армии мира". Что до украинского народа, то он сплочен, как никогда, и показывает пример другим странам.

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