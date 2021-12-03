Солнечное затмение 4 декабря: как оно отразится на знаках Зодиака

4 декабря в 7 часов 33 минуты по Гринвичу (в 9 часов 33 минуты по киевскому времени) в знаке Стрельца произойдет последнее в нынешнем году солнечное затмение.

Несмотря на то что оно будет продолжаться всего 1 минуту и 54 секунды, его влияние на жизнь на Земле невозможно переоценить. Как солнечное затмение отразится на всех знаках Зодиака?

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам затмение обещает расширение горизонтов – как я прямом, так и в переносном смысле. Пришло время задуматься о смене рода занятий и поисках нового места работы, на котором они почувствуют себя куда более уверенно – как в моральном, так и в материальном плане. Главное – хотя бы на время – отказаться от свойственного им упрямства и проявить склонность решать вопросы дипломатическим путем.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам звезды рекомендуют провести полную переоценку моральных ценностей, оставив только те, которые соответствуют нынешнему жизненному моменту, а отжившие свое и отражающие былые – хоть, возможно, и приятные – во всех отношениях времена отправить на "свалку истории". В последнее время все, что связывает вас с прошлом, тянет назад и мешает двигаться к поставленным целям.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам необходимо провести работу над ошибками: проанализировать все поступки, совершенные в предыдущий период времени – от месяца до года, и обнаружить точку, с которой был сделан крен не в ту сторону. Определившись с ним, можно будет исправить сложившуюся ситуацию – выровнять ее, и с этого момент – и впредь – двигаться в правильном жизненном направлении.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки смогут перевести дух и разобраться с проблемами, которые весь год мешали им полноценно жить и работать. Половина из них уладятся как будто бы само собой – по мановению волшебной палочки, а решение остальных сразу станет ясным и понятным, как будто бы прозрачным, что позволит легко и быстро их разрулить. Жить и – что немаловажно – дышать сразу станет гораздо легче, а после праздников можно готовиться к реализации новых проектов.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам необходимо обратить внимания на личную жизнь, которая в последнее время находится в загоне, поскольку основным занятием для представителей знака является светская жизнь, а также работа – преимущественно творческая, которая им это обеспечивает. Но любимые люди очень недовольны тем, что их задвинули на второй, а то и третий план: пока они не сделали руководящие выводы и решили прервать отношения.

Дева (22.08 – 23.09)

Дев, которые категорически не любят перемены, поскольку они нарушают их спокойную и комфортную жизнь, звезды успокаивают: пертурбации, которые им придется пережить в ближайшее время, исключительно позитивного свойства. Вследствие их значительно улучшится профессиональное, финансовое и личное положение представителей знака, так что не стоит отказываться от возможности зажить по-королевски.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам рекомендуется стать кузнецами собственного счастья – только от них будет зависеть, как они будут существовать дальше: необходимо провести "ревизию" своей жизни и решить, что стоит оставить, а от чего лучше отказаться. Так, если работа больше не приносит удовлетворения – ни морального, ни материального, возможно, необходимо отказаться от нее и начать жить с чистого листа.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам хватит топтаться на месте – пора начинать активно действовать, работая прежде всего на свою карьеру и профессиональную репутацию, которая должна быть кристально чистой. Для этого нужно встряхнуться – и затмение даст необходимый толчок, а затем поставить перед собой важную цель, определиться с тактикой и стратегией и начать двигаться к ней – как известно, дорогу освоит идущий.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы являются главными бенефициарами затмения – как я прямом, так и в переносном смысле (оно произойдет именно в этом знаке). Сложатся обстоятельства для серьезного жизненного рывка, но только от решительности представителей знака зависит, воспользуются они выпавшим шансом или нет. К серьезным – кардинальным – решениям необходимо относиться как к вхождению в холодную воду: раз – и все!

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам необходимо разобраться, на что они расходуют свои финансы: зарабатывают представители знака неплохо, но большая часть того, что они получают, уходит как песок сквозь пальцы. Возможно, обнаружатся дыры, через которые она утекает – их необходимо "заделать", а высвободившиеся средства инвестировать в собственное образование: полученные в результате знаки и навыки позволят зарабатывать еще больше.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи вполне могу рассчитывать на то, что проект, над которым они работают довольно давно, наконец-то начнет обретать реальные черты – как в моральном, так и в материальном смысле. Именно в это время, как правило, возникает состояние равнодушия к своей работе, когда хочется остановиться и отказаться от дальнейшего движения вперед: ни в коем случае нельзя это делать – представители знака должны знать: все только начинается.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам необходимо отказаться от занятий, которым они посвятили значительную часть своей жизни. Поскольку они давно не приносят им ни денег, ни морального удовлетворения, имеет смысл поискать другой объект для приложения своих навыков, умений и фантазий, проще говоря, устроиться на новую работу. Сделать это представителям знака будет не так сложно, как кажется на первый взгляд: достаточно поспрашивать друзей и знакомых, не знают ли они о каких-либо вакансиях.

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