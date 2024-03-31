Солнечное затмение 8 апреля 2024 года: что нас ждет в это время

Закроет весенний сезон затмений 2024 полное солнечное затмение 8 апреля в знаке Овна. Этот затменный период акцентирует преобразования в сфере партнерских взаимоотношений. Поэтому в ближайшие месяцы будут пересматриваться прежние соглашения на всех уровнях – от мелкого бизнеса до международных связей.

Солнце – дневное светило, Луна – ночное светило. В Солнечное затмение нет Солнца, символизирующее сознание, но много Луны, т.е. чувств и эмоций. Функции светила, которое затмевается, выполняет второе светило. При этом любое затмение дает блок. Таким образом, в ближайшие дни до и после солнечного затмения, ясность, воля, сознание, заменяются чувствами и эмоциями. Свою центральную роль человек не видит осознанно, поэтому может продемонстрировать то, что должно быть скрыто. Видны чувства и эмоции, но часто отсутствует понимание реальной угрозы. В солнечное затмение сила подсознания максимальна, однако с некоторыми искажениями, т.к. чувства подавляют разум, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

При Солнечном затмении на Северном Узле будущее не освещено. Появляется страх продолжить себя. Человек свое будущее не осознает, не видит, не чувствует и не понимает, как использовать шансы и возможности. Реальность искажена, поскольку затмевается Солнце. Новое, незнакомое воспринимается в искаженной реальности. А по Луне всплывают страхи быть на виду, так как ночного светила слишком много, т.е. Луна неадекватна. Человек сильно тревожится и волнуется. Возникает страх демонстрации себя, своих талантов и способностей.

Начался весенний коридор затмений 25 марта с лунного затмения в Весах, а закроет его – солнечное затмение 8 апреля. В Солнечное затмение важно правильно соединить внутреннее и внешнее, личное и социальное, так как данное астрологическое событие всегда наступает в новолуние, т.е. при аспекте соединения Солнца и Луны.

Даты или точки затмений – это возможности перезагрузки по определенным сферам жизни. Это место в гороскопе, где человек может отдать, завершить, избавиться или изменить существующее положение вещей в лучшую сторону. Например, если транзитное затмение происходит вблизи натальной планеты, то через эту планету в периоды затмений проще всего делать сброс. В Солнечное затмение можно сбросить страхи, в Лунное затмение – уйти от эмоций и начать думать, поступать осознанно.

8 апреля солнечное затмение на Восходящем Лунном Узле в 20-м градусе Овна, оно же и новолуние, которое принесет «встряску» в интересах будущего, обновление, пересмотр перспектив, с учетом прошлого опыта. Северный или Восходящий Узел поддерживает сам принцип жизни. А будущее человека исключительно в понятии жить.

Солнечное Затмение – это затмение Духа, всегда наступает в новолуние, а если происходит на Северном Узле, дает возможности для будущего, ведь новолуние является началом нового лунного месяца. 8 апреля 2024 – мощный день, поэтому мыслите в направлении масштабных целей. Это подходящее время для того, чтобы закладывать фундамент успеха, результаты которого обязательно проявятся через некоторое время.

Солнце – это сам принцип жизни, энергия творения. Предстоящее солнечное затмение относится к серии затмений Сароса 8 N. Затмения, так же, как и люди, рождаются и умирают. Имеют имя и место рождения, и даже характер. В этот раз, 8 апреля, нас ждет затмение с добрым нравом, которое будет стимулировать изобретательность, принесет гениальные мысли. Солнечное затмение в Овне 8 апреля означает, что перестройки во всем жизненным областям станут причиной наших личных изменений и каждый начнет новый жизненный этап.

Считается, что в Солнечное затмение на Северном или Восходящем Лунном Узле нужно принимать важные решения относительно себя и своего проявления во внешнем мире. Символ Солнца представляет круг, как образ идеальной, гармоничной формы. Точка в центре указывает на источник Света, активность, проявление энергии из себя, от себя. Символ Света в философском смысле несет в себе значение Осознанности. Если светло – мы видим, осознаем, что нас окружает, что происходит. Это символ Духа, частицы Творца в каждом из нас.

Поэтому в солнечное затмение формируем намерение, чтобы жизнь повернулась в нужную нам сторону, отыскиваем в себе скрытые таланты и способности, корректируем свой характер.

В Солнечное затмение, поскольку это всегда новолуние, можно в жизнь что-то притянуть, выйти на новый уровень в своем развитии, определить вектор действий. Общий результат сезонов затмений больше проявлен на уровне масштабных событий. В это время определяются основные тенденции на следующие 6 месяцев. Приводятся в движение сложные механизмы политики и геополитики, события развиваются очень динамично. На международном уровне обостряются противоречия, но это уже кульминация событий, после чего последует стадия завершения.

Солнечное затмение 8 апреля в Овне приходится на период ретроградного Меркурия в Овне, а также транзит Венеры по знаку Овна, где планета имеет статус изгнания. Еще больше акцентируются давние трудноразрешимые проблемы в сфере личных и деловых отношений.

Появляется спонтанность и переменчивость поведение, а также склонность к безумным влюбленностям и драматическому выяснению отношений. Если прошлые уроки не были усвоены, то повторение ошибок вполне вероятно, но, с более усугубляющими последствиями, а также с сожалениями о том, что не воспользовались вовремя благоприятными возможностями.

Венера – женская планета богиня любви, взаимоотношений, творчества и комфорта. В мужском знаке (Овен) создает особую атмосферу, на фоне которой разворачивается страстные взаимоотношения, вплоть до битья посуды и физического насилия. Овен – огненный знак, ключевыми словами которого являются инициативность, воинственность, жажда эмоции и желание получить все и сразу. Транзит Венеры по Овну в коридор затмений, а также в период ретро Меркурия, может приводить к непредсказуемым ситуациям. В этот период акцент делается на негативных проявлениях.

Есть небольшой процент людей, рожденных вблизи затмений. Их судьбы всегда необычны и значимы для общества. Но, даже если вы не родились вблизи затмений, все равно, вы имеете координаты натальных затмений. Натальные затмения – это точки роста личности. В индивидуальном гороскопе содержится много информации, при детальном анализе можно найти ответы на все вопросы, поскольку в ней заложены все ключи.

Транзитные затмения – это отличное время, чтобы за счёт внешних подсказок, понять, а что же происходит в вашей жизни. И, понимая особенности личного гороскопа, направить события в нужную для вас сторону. Периоды затмений особенно важны для тех, кто родился в затменный сезон. Поскольку Солнце управляет знаком Льва, то и представители этого знака Зодиака также подвержены сложным влиянием любого солнечного затмения. Вселенная будет испытывать таких людей, подбрасывать стрессовые ситуации. Важно услышать своё подсознание, прочувствовать, что говорит каждая клеточка тела. Затмение Солнца, в первую очередь, влияет на мужчин, поскольку является их сигнификатором.

Обладателям личностных планет, которыми являются Солнце, Луна, Меркурий, Марс, Венера, в знаках Овна, Рака, Весов, Козерога, следует быть осторожными во всем и обращать внимание на свои чувства и мысли в первой декаде апреля. Особенно сильное воздействие обстоятельств прочувствуют на себе Солнечные и Лунные представители знаков Овен и Весы.

Принадлежность к тому или иному знаку Зодиака определяется по положению Солнца. Но это лишь один из элементов личного гороскопа. И границы знаков Зодиака меняются, в зависимости от приближенности к високосному году. Поэтому всем, кто родился на стыке знаков, необходимо знать свое время и географические координаты рождения, чтобы точно определить, под каким знаком Зодиака родились.

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