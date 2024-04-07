Солнечное затмение: что нужно сделать для исполнения желаний

По словам провидицы Елены Полевой, во время пика затемнения в своих мыслях нужно "прописать собственные желания".

В Украине 8 апреля 2024 произойдет полное солнечное затмение.

Что следует сделать в это время, рассказала провидица Елена Полевая.

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"Не упустите этот день. 8 апреля – полное солнечное затмение. С точки зрения астрологии такое явление очень редкое и бывает раз в 350 лет", – отметила Полевая.

Она напомнила, что начинается затмение по Киеву в 18:42, а заканчивается "в 23 с копейками". Пик этого затмения приходится на 20:18.

"Так вот, начиная с 20:18 и в течение целого часа, в этот пиковый час мы прописываем наши желания, наши планы, визуализируем. Создаем карту желаний, доклеиваем картинки. И конечно молитва и медитация. Мы о себе не забываем, но главная наша мечта – это мир и согласие в Украине. Поэтому всю энергию вместе направим в 20:18, подумаем, подумаем, направим во Вселенную свое желание, а потом уже пропишем свои персональные желания", – посоветовала Полевая.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что полное солнечное затмение 8 апреля учёные будут исследовать с реактивных самолетов.

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