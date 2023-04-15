Солнечное затмение в Овне 20 апреля 2023 года: что нас ждет в это время

20 апреля в 07:16 по киевскому времени произойдет второе новолуние в Овне, которое является Солнечным затмением – первое на оси Овен/Весы, судьбоносное, открывающее весенний коридор затмений 2023. С этого дня запускаются активные процессы перехода к совершенно новой реальности. Приговор для одних и эволюционный толчок для других.

Солнечное затмение произойдет в последнем градусе Овна, концентрируя все качества этого знака Зодиака. Управитель затмения в Овне – Марс, перемещающийся по знаку Рака. События, разворачивающиеся в ближайшие две недели, будут интенсивными, динамичными и яркими. Это период стратегической внезапности на военном фронте, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Период с 20 апреля по 5 мая – это последний сезон затмений с Лунными Узлами по оси Телец – Скорпион. С 18 июля эти кармические точки переходят в ось Овен – Весы, завершая предыдущий социальный цикл, который длился 1,5 года. Вероятно, в середине лета произойдет перелом в войне и путь к победе Украины станет очевидным даже для ru-агрессора.

Солнечное затмение 20 апреля относится к серии Сароса 7 N – это семейство затмений связано с реализацией принципа силы и энергии, стремлением к продолжению рода и продолжением жизни. Эта серия проявит сильные страсти и глубокие чувства, которые могли скрываться в течение многих лет, но теперь лавиной выходят наружу. Затмение 20 апреля произойдет на Восходящем Лунном Узле, включая осознанное стремление к новому. Это затмение, которое также является новолунием в Овне, задает глобальный эволюционный стимул, начало нового этапа развития.

Весенний сезон затмений 2023 происходит на фоне петли Меркурия в период с 7 апреля до 1 июня. В этот период планета будет двигаться ретроградно – с 21 апреля по 15 мая в знаке Тельца. Влияние Солнечного затмения в Овне, где Солнце имеет статус экзальтации, символизируя высший Дух, подтолкнет к видимым изменениям во всем мире. Время скрытых процессов и теневых игр заканчивается, начинается интенсивный 2-х летний цикл рождения, развития и формирования нового мироустройства.

Кардинальный знак Овна уводит от грубой материальности и увлекает в творческий процесс. Это время изменений и перестроек на всех уровнях. Идут большие события в глобальных масштабах! Петля Меркурия помогает обнаружить в себе скрытые таланты, раскрыть свой потенциал и личную силу. Марсианская энергия затмения включает стремление к борьбе, желание действовать, искать дополнительные ресурсы в старом, знакомом и привычном.

В сезоны затмений часто случаются личные кризисы, поэтому приходится искать новые жизненные опоры и способы обеспечения своих основных потребностей. Привычная реальность меняется, обстоятельства заставляют покинуть зону комфорта. Все, что происходит в затмения, как правило, развивается в течение последующих 6 месяцев – до следующего сезона затмений. Но бывает так, что события имеют долгосрочный характер – на 9 или 18 лет.

Меркурий связан с мышлением, способностью к самоанализу и сопоставлению. В день Солнечного затмения планета стационарна с поворотом в ретро движение, что обязательно проявится в повседневности. К сожалению, в основном это неприятности, замедление и даже остановка важных процессов, совершение ошибок, а также травмы и аварии.

Мышление и мировосприятие многих людей изменится в период весеннего коридора затмений 2023. Это время сомнений, суеты, бесконечных коррекций и исправлений. Не стоит менять прическу в это время, посещать косметолога, а тем более что-то менять в своей внешности, иначе придется все переделывать. Лучше отложить походы к врачам, если есть возможность, то лучше отложить операции и другие медицинские вмешательства, поскольку диагностика и обследования вряд ли дадут правильные результаты.

Солнечное затмение в Овне позволяет расчистить пространство перед началом нового жизненного этапа, обновить мысли и личные установки, отказаться от ошибочных убеждений. Время переосмысления ценностей, осознания того, что материя очень неустойчива и недолговечна, в отличие от духовного. Каждый осознанный человек может сделать значительный вклад в существование мира, если начнет работу с самого себя, делая шаг в сторону света и добра.

Овен – воинственный знак Зодиака, в ближайшие два года затмения будут происходить в этом знаке каждые полгода. К сожалению, вероятнее всего возникнут новые горячие конфликты и вооруженные столкновения. Однако, тяжелые трансформации всего мира в 2020 – 2022 годах, остаются в прошлом. В те годы затмения проходили по оси Телец – Скорпион: это фиксированные знаки Зодиака, их энергии тяжелые, а события имеют затяжной характер.

Начиная с Солнечного затмения 20 апреля, ось затмений в ближайшие два года постепенно перемещается в знаки Овен – Весы. Это кардинальные знаки Зодиака, имеют эффект резкой смены ситуации. Событий будет много, но к ним не успеваем привыкнуть, поскольку возникает новая неожиданная ситуация. В том или ином месте земного шара военные конфликты неизбежны, их станет больше, но все они краткосрочны. И, в целом, будет быстрее решаться спорные вопросы на уровне государств, поскольку появится готовность к компромиссам и дипломатичному развязыванию глобальных проблем. Проявляться подобные тенденции начнут уже с этого коридора затмений, но разворачиваться и реализовываться будут в течение двух лет.

Через 4 часа после Солнечного затмения 20 апреля, Cолнце перейдет в знак Тельца в 11:14 по киевскому времени, что немного снизит градус напряжения. Даже если что-то неприятное и произошло в это утро, если оказались, на первый взгляд, в безвыходной ситуации, не переживайте! Скорее всего, в ближайшие дни все изменится в лучшую сторону. Однако, лучше в этот день не рисковать, по возможности, остаться дома или хотя бы меньше появляться в общественных местах.

Затмение 20 апреля окажут сильное влияние на Овнов, Весов, Раков и Козерогов. Возникает острая необходимость вносить изменения в прежние планы, способы их воплощения в реальность. В той или иной степени взаимодействие с миром вызывает дискомфорт, из-за постоянно возникающих препятствий и внешнего сопротивления. Приходится адаптироваться к новым условиям, подстраиваться под вдруг возникшие обстоятельства, что сопровождается волнением и тревогами. То, что не хотелось принимать и осознавать, резко врывается в вашу жизнь и требует немедленного внимания. Время напряженной работы, перезагрузки по всем жизненным сферам, а также болезненного, но необходимого освобождения от сюжетов прошлых лет.

Стрельцам и Львам Солнечное затмение в Овне принесет интересные обстоятельства, популярность, однако, необходимо проявлять максимальную осторожность при встрече с новыми людьми. Во всяком случае, скучно не будет в ближайшую неделю, но и очаровываться происходящим не стоит. Помните, что в дни затмений все искажается. Берегите свою репутацию. Вероятность попасть в общественный скандал достаточно велика.

Представителям всех знаков Зодиака желательно сосредоточиться на новых начинаниях, фиксировать мысли, запоминать то, что внезапно появляется в вашем поле зрения, но никаких важных решений не принимать до середины мая. Это время работы со своими страхами и комплексами, в результате чего могут открыться новые и неповторимые пути для самореализации, обретения своего места под Солнцем.

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