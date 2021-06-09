Солнечное затмений 10 июня: что оно нам несет

Первое в этом году солнечное затмение произойдет 10 июня в 10 часов 54 минуты по Гринвичу (12 часов 54 минуты по киевскому времени) в двадцатом градусе Близнецов.

О том, что принесет нам солнечное затмение, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Закладка позитивных программ на будущее

Солнечное затмение – это всегда закладка позитивных программ на будущее и корректировки своей судьбы. Тем, кто по какой-о причине недоволен тем, как развивается их жизнь, необходимо продумать, чего они хотят получить в результате, и во время затмения усиленно "рисовать" – точнее, визуализировать – нужную картину. Космические энергии в момент затмения настолько сильны, что все желаемое сбудется.

В это время также можно – и нужно – закладывать позитивные программы на длительную перспективу – точнее, на восемнадцать лет вперед. Для этого необходимо проделать упражнение, которое на самом деле не такое уж и просто: человеку нужно – разумеется, во время затмения – представить себе, какой будет его жизнь пару десятилетий спустя. Чем он будет заниматься, в какой стране мира и в каком жилье – доме или квартире – он будет обитать, на какой машине ездить, где отдыхать? Список можно продолжать долго, главное – получить полную и детализированную картину. Причем запрашивать необходимо по максимуму, тогда хотя бы половина сбудется обязательно.

Активизация пиратов и политические аферы

В момент затмения Марс будет формировать напряженный аспект к Плутону, а связка Солнце-Луна-Меркурий – не менее напряженный аспект к Нептуну. Такое расположение планет относительно друг друга может говорить о начале военных действий, причем преимущественно на море: с большой долей вероятности активизируются захватывающие торговые суда пираты, о серьезной борьбе с которыми речь пока не идет. Такая небесная конфигурация также может проиграться хитроумной и запутанной политической аферой, которая "завяжется" как в отдельно взятой стране, так и между разными государствами на международной арене.

Привет из прошлого

Затмение 10 июня совпадает с ретроградным положением Меркурия – планеты общения и коммуникаций. Это говорит о том, что в жизни каждого из нас может напомнить о себе прошлое, которое примет образ как кармических узлов, так и людей, которые спустя некоторое время снова появятся в жизни. В первом случае нужно будет отвечать за ошибки, совершенные когда-то, и – по возможности – исправлять их, иначе они будут возвращаться снова и снова. Во втором – человек, который когда-то был для нас важен, напомнит о себе и попросит дать ему второй шанс. Возобновлять отношения, которые когда-то расстроились, в каждом конкретном случае необходимо решать, учитывая множество обстоятельств.

Кто попадет под прицел затмения

Под "прицел" затмения прежде всего попадут такие знаки, как Близнецы, Стрельцы, Рыбы и Девы. Также оно может быть опасно для тех, кто страдает от хронических заболеваний – прежде всего сердечно-сосудистых, а также людей, склонных к депрессиям и паническим атакам. Вполне вероятно и неадекватное поведение психологически и психически нестабильных людей: негативные эмоции, которые долго копились, могут именно в это время выплеснуться наружу. Поэтому как от незнакомых, так и от знакомых, но токсичны людей – во избежание неприятностей – желательно держаться подальше.

Не стоит рисковать

Если верить статистике, то в период затмений чаще, чем в обычное время, происходят техногенные и природные катастрофы, аварии и несчастные случаи, поэтому важно – насколько это будет возможно – оградить себя от них. Не стоит рисковать без уважительной на то причины – водить машину на повышенной скорости, не пользоваться потенциально опасными видами транспорта (в случае нынешнего затмения – водными, да и вообще держаться подальше от воды), не перебегать дорогу в неположенном месте и вообще не подвергать свою жизнь какой-либо угрозе.

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