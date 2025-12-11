Солнце в Козероге с 21 декабря до 20 января: что нас ждет в это время

Солнце в Козероге с 21 декабря до 20 января / © Associated Press

Реклама

Козерог символизирует горы, вершины, пути, который требует терпения и настойчивости. Солнце в этом знаке зовёт нас к внутреннему восхождению: от простых шагов к великим целям, от повседневных усилий к фундаментальным достижениям. Это время, когда мы учимся строить прочные основы, принимать ответственность и видеть перспективу в долгосрочном труде, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

В этот период мы чувствуем необходимость работать над устойчивыми проектами, укреплять здоровье, финансы и отношения. Теперь уже видны плоды усилий, а также новые перспективы, которые открываются благодаря пройденному пути.

Солнце в Козероге — это образ героя, который рождается в самую длинную ночь года и начинает свой путь к свету. Это время испытаний, когда сила проявляется не в мгновенных победах, а в способности выдерживать холод, тьму и трудности ради будущего.

Реклама

Солнце, проходя транзит по Козерогу, оказывается под управлением Сатурна, который сейчас движется по знаку Рыб и будет оставаться там до 14 февраля. Это придаёт солнечной энергии оттенок глубины, внутреннего поиска и необходимости соединять дисциплину с интуицией.

В Козероге Луна находится в статусе изгнания — её мягкая природа сталкивается с суровой энергией горы, требующей строгости и контроля. Это создаёт напряжение между эмоциональными потребностями и задачами долгосрочного пути.

Особое значение имеет то, что Уран считается вторым управителем Козерога и сейчас находится в Тельце. Его влияние добавляет элемент неожиданности и реформ, словно подсказывая, что даже самые прочные структуры должны быть открыты переменам.

Марс в Козероге пребывает в экзальтации — здесь его сила проявляется максимально конструктивно. С 15 декабря до 23 января он проходит этот знак, усиливая решимость, дисциплину и способность действовать стратегически.

Реклама

А вот Юпитер в Козероге имеет статус падения, ведь его стремление к расширению ограничивается суровыми рамками дисциплины. Сейчас он находится напротив — в знаке Рака, что создаёт напряжённую ось между заботой и ростом с одной стороны и требованием ответственности и структуры с другой.

Транзит Солнца по Козерогу окрашен множеством архетипических оттенков: это время испытаний, когда свет проходит через фильтр дисциплины, а каждый шаг требует ответственности за последствия и готовности соединять мечту с реальностью.

Сказание о Козероге

В самые тёмные ночи зимы, когда Солнце рождается заново, на небесах появляется древний хранитель — Козерог, морской козёл, соединяющий горы и моря, землю и воду. Его образ хранит память о многих мифах, и каждый из них раскрывает грань его силы.

Когда чудовище Тифон напало на богов, Пан, сын Гермеса, спасаясь, прыгнул в реку и превратился в существо с телом козла и хвостом рыбы. Его находчивость и мужество впечатлили Зевса, и он поместил образ Пана на небесный свод, чтобы люди всегда помнили: даже в хаосе можно найти путь к спасению.

Реклама

Но есть и другая история: о козе Амальтее, которая кормила младенца Зевса своим молоком, когда его мать спрятала ребёнка от Кроноса. Её рог стал рогом изобилия, символом вечного достатка и благословения. Так Козерог обрёл связь с изобилием и заботой, с материнской силой, которая питает и защищает.

В иных преданиях он напоминает Тритона — сына морских богов, хранителя глубин, который соединяет миры воды и земли. Его рыбья часть — это тайна, интуиция и глубина, а козлиная — стойкость, упорство и способность взбираться на вершины.

И в шумных праздниках Диониса мы встречаем козлоногих сатиров, весёлых спутников бога вина, чьи образы тоже вплетены в архетип Козерога. Они напоминают, что даже в суровой дисциплине есть место радости и празднику жизни.

Так складывается целостный миф о Козероге. Его мифологические корни объединяют земное и небесное, материальное и духовное, делая знак символом устойчивости и внутреннего роста. Все эти истории сходятся в одном — Козерог символизирует стойкость, способность преодолевать испытания и соединять разные миры ради высшей цели.

Реклама

В этот раз особую силу приобретает союз Солнца и Марса в знаке Козерога. Солнце проходит свой транзит здесь с 21 декабря по 20 января, а Марс, вошедший в Козерог 15 декабря, остаётся в этом знаке до 23 января.

Такое совпадение усиливает архетип Козерога: энергия света и жизненной воли соединяется с энергией действия и борьбы. Марс в Козероге находится в статусе экзальтации, то есть проявляет свои качества максимально конструктивно — в стратегическом движении к цели. Солнце же освещает путь, задаёт направление и придаёт ясность.

Вместе они создают атмосферу дисциплины, решимости и внутренней мобилизации. Это время, когда каждый шаг может стать кирпичом в фундамент будущих достижений, а усилия, вложенные в работу и проекты, обретают особую силу и устойчивость.

Но напротив — Юпитер в Раке, в знаке своего возвышения. Это создаёт напряжение. Козерог требует структуры, ответственности, долгосрочного труда. Рак стремится к заботе, эмоциональной близости, защите семьи и внутреннего мира.

Реклама

Оппозиция проявляется как вызов: как соединить суровую дисциплину и необходимость строить фундамент с потребностью в тепле, поддержке и эмоциональной безопасности. Испытание заключается в том, чтобы не потерять душевную теплоту, стремясь к вершинам, и не раствориться в заботе, забыв о цели.

В этот период важно балансировать работу и личную жизнь: строить планы, но оставлять место для отдыха и близких. Дисциплина и стратегия (Козерог) должны идти рядом с эмоциональной мудростью и щедростью (Юпитер в Раке).

Любые проекты, начатые сейчас, будут проверяться на прочность: не только на уровне структуры, но и на уровне того, насколько они поддерживают внутреннюю гармонию.

Таким образом, транзит Солнца и Марса по Козерогу в оппозиции к Юпитеру в Раке — это время испытания баланса между вершиной и домом, между амбициями и заботой. Это проверка зрелости: умеем ли мы строить фундамент будущего, не теряя тепла настоящего.