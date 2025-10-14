Солнце в Скорпионе 23 октября - 22 ноября 2025 года / © Associated Press

23 октября в 06:51 (gmt+3) Солнце на 30 дней погружается в знак Скорпиона, и с этого момента свет, проходящий через наше сознание, меняет оттенок — становится глубже, плотнее, насыщеннее. То, что раньше казалось очевидным, теперь зовет нырнуть в теневые стороны бытия для того, чтобы найти там истину, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Символ Скорпиона связан с архетипом Феникса — существом, которое умирает в огне, чтобы возродиться обновленным. И именно так действует Солнце в этом знаке: оно освещает процессы очищения, глубинной трансформации, избавления от старого. Этот транзит заставляет нас заглянуть в корни своих эмоций, мотивов, желаний и понять, что движет нами на самом деле.

Скорпион — знак фиксированной воды, управляемый Плутоном и Марсом. Его энергия сосредоточена в глубинных пластах психики. Солнце здесь не проявляет себя ярко и открыто — оно становится внутренним огнем, прожигающим иллюзии. Мы чувствуем этот огонь как страсть, жажду истины, стремление к эмоциональной честности и глубине во всем — в любви, работе, творчестве, духовных поисках.

Скорпион не боится мрака, он умеет видеть то, что скрыто. Солнце в этом знаке обнажает тайны. В этот период смелые, осознанные личности перестают искать легкие ответы и начинают ощущать жизнь как процесс, где боль превращается в силу, привязанность — в осознанность, а страх — в мудрость.

Это время внутреннего огня, который тлеет, освещая самые потайные уголки подсознания. Мы учимся отпускать то, что отжило, и доверять обновлению, которое рождается из разрушения. В свете Скорпиона ничто не остается прежним — он требует полной отдачи, искренности, страсти, готовности умереть старому «я» и возродиться вновь.

Солнце символизирует волю, сознание, личную жизненную энергию. В Скорпионе это архетип, который не боится разрушения, потому что знает: за ним всегда следует возрождение. Темы власти, контроля, сексуальности, доверия выходят на первый план.

Транзит Солнца по знаку Скорпиона помогает развить осознанность и научиться отслеживать подсознательные эмоции. Усиливает магнетизм, тягу к тайнам и трансформации. Символизирует некий переход через внутренний портал, где глубина становится источником света.

Этот период редко проходит спокойно: он пробуждает то, что было вытеснено. Старые страхи, незавершенные отношения, большие деньги и ресурсы других людей, скрытые мотивы — все всплывает на поверхность, требуя преобразования. Солнце в Скорпионе не дает возможности спрятаться. Оно освещает тьму, чтобы мы смогли увидеть свою силу и перестать зависеть от внешнего одобрения.

В это время особенно чувствуется влияние Плутона — планеты власти, жизни и смерти. Она напоминает, что контроль не равен силе, а подлинное могущество рождается из внутреннего покоя и осознания. Любые кризисы, возникающие при транзите Солнца по Скорпиону, несут в себе семена обновления. Но все, что рушится, на самом дело бесполезно для дальнейшего пути.

Зодиакальный месяц Скорпиона помогает увидеть, где мы слишком привязаны, где боимся потерять, и где настало время отпустить. Солнце в Скорпионе — как алхимик, превращающий свинец опыта в золото мудрости. Это время концентрации, очищения, исцеления и перерождения.

В этот период нас зовет глубина — туда, где страхи оборачиваются силой, боль становится топливом для роста, а душа вспоминает, кем она была до всех земных ролей. Усиливается интерес к психологии, эзотерике, тайным знаниям, родовой памяти. Поверхностные связи теряют актуальность.

На коллективном уровне происходит обострение борьбы за влияние, разоблачения, стремление к очищению систем. Скорпион не терпит фальши. И Солнце в этом знаке освещает все, что было подавлено: эмоции, желания, страхи, интуицию. Это может быть неудобно, но невероятно целительно — если мы готовы пройти через внутренний огонь.

Особенность трансформационного сезона состоит в том, что Солнце входит в Скорпион на фоне соединения Марса (второй управитель Скорпиона), Меркурия и Лилит в этом знаке, что делает его интенсивным и напряженным.

Марс усиливает волю, но также — конфликты и стремление к контролю. Меркурий окрашивает мысли в драматические тона, делает речь резкой, но проницательной. Лилит вскрывает теневые мотивы, усиливает магнетизм, но также создает условия для провокаций и эмоциональных вспышек.

Все это создает некое мистическое пространство, в котором сгорают старые паттерны, чтобы освободить место для новой жизни, пойдя огонь очищения. Солнце, перемещаясь по знаку Скорпиона, освещает то, что обычно скрыто от глаз: наши страхи, желания, тайные побуждения. Это время, когда свет сознания спускается в глубины души, чтобы зажечь там тихий, но неугасимый огонь.

В мифологическом мире Скорпион связан с глубинами, где жизнь и смерть переплетаются, а тьма становится источником света. Его архетип отражен в образе Аида — повелителя подземного царства, хранителя душ и сокровищ, скрытых от глаз смертных.

Аид — брат Зевса и Посейдона. Им достались разные сферы мира: небо, море и подземное царство. Но именно Аид получил власть, которую никто не видел, но все ощущали. Он не был злым богом, как его часто представляют. Он превращал ее из одной формы в другую.

Так и знак Скорпиона несет в себе эту двойственность: он не убивает, а трансформирует. Там, где что-то заканчивается, начинается новая форма бытия. Как семя, спрятанное в земле дает ростки, так и Скорпион символизирует смерть, которая рождает жизнь.

Миф о Персефоне, возлюбленной Аида, раскрывает этот архетип в полной мере. Когда Аид похитил Персефону в свое царство, мир наверху замер — Деметра, богиня плодородия и мать Персефоны, погрузила землю в зиму. Но каждый год Персефона возвращается из подземного мира, и с ее восхождением снова расцветает весна. Так природа, как и душа, проходит циклы умирания и возрождения.

Аид символизирует внутренние глубины, куда мы боимся заглянуть. Он — проводник между мирами, учитель, который требует смелости встретиться с неизбежным. Только пройдя через его владения, душа может очиститься и стать цельной.

Скорпион наследует эту энергию. Он притягателен, загадочен и силен, потому что живет на границе — между жизнью и смертью, любовью и болью, страстью и покоем. Аид и знак Скорпиона учат одному и тому же: не бойся тьмы, ведь именно там зреют семена света.