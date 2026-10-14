Солнце в Скорпионе с 23 октября по 22 ноября 2026 года: что нас ждет в это время

Солнце в Скорпионе с 23 октября по 22 ноября 2026 года / © Associated Press

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Это месяц, когда светило уходит из дипломатичных, светских Весов в самую глубокую, темную территорию Зодиака. И на этот раз сезон Скорпиона совпадает с периодом ретро Меркурия в этом же знаке. Поэтому этот месяц будет не просто интенсивным, а ещё и очень «возвратным», рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Знак Скорпиона связан с мифом об Орионе, великом охотнике, который хвастался, что победит любого зверя на земле. Богиня Гея (по другой версии, Артемида) послала против него скорпиона. Крошечное существо оказалось сильнее великана, и могучий охотник погиб от одного укола. Боги вознесли обоих на небо, но так, чтобы они никогда не встречались. Когда Скорпион восходит, Орион уходит за горизонт. Смысл мифа в том, что самая опасная сила скрыта и бьет в нужную точку. Скорпион не любит демонстраций, он действует из глубины.

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Второй образ этого сезона относится к Аиду и Персефоне. Персефона, оказавшись в подземном царстве, съела зернышко граната, и этим связала себя с миром теней навсегда. Каждую осень она спускается обратно, и земля замирает. Гранатовое зерно здесь символ выбора, который нельзя отменить: стоит попробовать запретное на вкус, и ты уже не тот, что прежде.

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Третий образ дает сам знак: у Скорпиона три формы, скорпион, змея и феникс. Первый жалит, вторая сбрасывает кожу, третий сгорает и возрождается. Каждый из нас в течение этого месяца проходит путь от защиты и недоверия через линьку к глубокому обновлению.

Солнце в Скорпионе означает воду, неподвижность и интенсивность. Солнце здесь высвечивает то, что обычно остается в тени, то есть мотивы, страхи, зависимости и тайные договоренности. Если Весы спрашивали, как сделать красиво и справедливо, то Скорпион говорит о том, как все обстоит на самом деле. Месяц требует правды без декораций, отсюда и его репутация тяжелого.

На все, что происходит в сезон Скорпиона, накладывается ретроградная петля Меркурия. Он замирает 24 октября на 21° Скорпиона, с 25 октября движется вспять, 4 ноября в 16:24 (gmt+2) соединяется с Солнцем на 13° Скорпиона, в так называемом королевском градусе, а 13 ноября разворачивается в прямое движение в 6° Скорпиона. Петля завершится 30 ноября.

Что это значит на практике? Меркурий управляет словом, информацией, документами и договорами, а Скорпион добавляет к ним тайну, подозрительность и глубину. Старые письма, забытые обещания, недоговоренности и прежние контакты всплывают сами. Люди возвращаются, ответы находятся, а то, что скрывали, становится явным. Момент соединения с Солнцем 4 ноября символизирует озарение, а самые внимательные и осознанные наконец понимают то, что месяцами ускользало.

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24 октября ретроградная Венера соединяется с Солнцем на 1° Скорпиона, и начинается новый полуторагодовой цикл Венеры, а уже 25 октября она возвращается в Весы. Так что начало сезона Скорпиона совпадает с обновлением всей системы ценностей и привязанностей.

Скорпионье Солнце не терпит полумер, а ретроградный Меркурий возвращает к тому, что осталось недосказанным. Это сочетание делает период одним из самых откровенных в году для сердечных дел.

Пары получают шанс на глубокий разговор о том, о чем долго молчали: о ревности, границах, страхах близости, прошлых обидах. Лучше говорить прямо, но без обвинений, поскольку ретроградный Меркурий особенно склонен превращать резкое слово в долгую обиду. Если в отношениях накопилась тайная напряженность, она выйдет наружу, и это скорее освобождение, чем катастрофа.

Скорпион управляет общими деньгами: кредитами, налогами, наследством, инвестициями, деньгами партнера. Именно эти вопросы и выходят на поверхность. Ретроградный Меркурий усложняет подписание документов и новые долгосрочные обязательства. Хорошо в эти недели пересматривать договоры, возвращать долги, закрывать забытые счета, проверять налоговые и банковские детали.

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Полнолуние 26 октября в 07:12 в Тельце (на 3°) приходится на квадрат Солнца с Плутоном (управитель Скорпиона) и поднимает вопросы безопасности и ценности. Не принимайте финансовых решений на эмоциях в эти дни — страх потерять контроль над деньгами плохой советчик.

Сезон Скорпиона отделяет подлинные связи от привычных. Семья, дружба и коллеги проходят проверку на доверие.

В кругу близких возможны разговоры, которых давно избегали: о долгах, наследстве, семейных тайнах и старых конфликтах. Старые обиды лучше проговорить сейчас, пока Меркурий возвращает нас к ним, а не вытеснять заново.

Скорпионья энергия благоволит расследованию, анализу и работе «в тени». Это сильное время для аудита, стратегического планирования, юридической проверки и переговоров, где надо видеть мотивы второй стороны.

Но ретроградный Меркурий требует осторожности: договоры лучше перечитывать дважды, а новые проекты запускать после 13 ноября, когда Меркурий выйдет на прямой ход. В середине ноября ясность возвращается, и решения, отложенные в октябре, будут принимать легче.

В командах обостряются вопросы лояльности и влияния. Если вы руководитель, избегайте давления, так как любое принуждение вызывает скрытое сопротивление. Если подчиненный, внимательно слушайте не только то, что говорят, но и что за этим стоит.

Скорпион управляет темами власти, контроля и скрытой иерархии, а недавно вошедшая в Козерог Лилит усиливает внимание к статусу и должностям. Поэтому сезон приносит напряженность в отношениях с начальством, чиновниками и всеми, от кого зависит ваше положение.

Ретроградный Меркурий добавляет канцелярские сложности: документы возвращают на доработку, согласования затягиваются, формальности множатся, а то, что считали решённым, снова вызывает вопросы. Это не повод злиться, а повод запастись терпением и копиями.

Практически это значит несколько простых вещей:

подавайте официальные бумаги заранее и сохраняйте подтверждения;

в разговорах с руководством избегайте демонстративной борьбы за позицию, лучше аргументируйте спокойно и по делу;

не принимайте поспешных решений о смене места работы, если давление нарастает: после 13 ноября картина прояснится;

если ситуация требует защиты ваших прав, действуйте через документы и процедуры, а не через эмоции.

Скорпион уважает тех, кто умеет молчать и ждать. Сила в этот месяц у тех, кто владеет собой, а не у тех, кто пытается агрессивно заявлять о себе.

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