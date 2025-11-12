Солнце в Стрельце с 22 ноября до 21 декабря 2025 года: что нас ждет в это время

Солнце в Стрельце с 22 ноября до 21 декабря 2025 года / © Associated Press

После интенсивного, глубоко трансформационного прохождения по Скорпиону, где мы сталкивались с тенями, страхами, внутренними кризисами и необходимостью очищения, приходит энергия, похожая на появление первого света перед рассветом. Как будто после долгой внутренней ночи открывается пространство, в которое начинает проникать тепло, ясность и надежда, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Солнце в Стрельце образно можно представить как факел в темноте поздней осени. Это архетип Путешественника, Философа, Мага, Наставника, который идет по большой дороге, собирая мудрость, смыслы и вдохновение.

Стрелец — третий огненный знак, управляемый Юпитером, планетой роста и возможностей. Его мифологические корни уходят в образ кентавра Хирона — учителя героев, целителя, покровителя знаний, этики и высокой истины.

Здесь огонь становится огнем веры, который поднимает человека над обстоятельствами и дает способность видеть дальше, выше, шире. Это энергия, зовущая нас в путешествия. Она пробуждает жажду открытий, стремление выйти за пределы привычного, вдохнуть воздух новых горизонтов. В ней — дух свободы, искра вдохновения и желание жить шире, глубже, ярче.

Когда Солнце проходит по Стрельцу, нас тянет к смыслу, приключениям, свободе и обновлению. Мы перестаем думать только о своих личных процессах (как при Солнце в Скорпионе в предыдущий зодиакальный месяц) и начинаем смотреть в мир: хотим учиться, понимать, делиться, вдохновляться, мечтать.

Это время, когда людям проще выйти из замкнутого круга мыслей и почувствовать, что впереди есть путь, есть движение, есть возможности. Появляется вкус к жизни. Стрелец — знак, который не терпит застоя. И Солнце здесь разжигает в каждом из нас внутренний огонь. Даже если до этого было эмоционально тяжело, сейчас приходит свет.

Возвращается вера. Это не обязательно религия или философия. Здесь больше о внутренней уверенности: «Я справлюсь. У меня есть путь. Все имеет смысл».

Период Солнца в Стрельце — лучшее время, чтобы восстановить надежду, найти новый ориентир, поставить новые цели и почувствовать, что вы снова управляете своей жизнью.

В знаке Стрельца проявляются особые астрологические акценты:

Нисходящий лунный узел находится здесь в экзальтации (показывает жизненный опыт), что усиливает кармическую значимость событий, связанных с поиском истины, духовным ростом и освобождением от старых догм.

Юпитер в управлении — управитель Стрельца, поэтому его энергия проявляется максимально ярко: стремление к расширению горизонтов, путешествиям, обучению и философскому осмыслению жизни.

Нептун — второй управитель — добавляет глубину, интуицию и мистический оттенок к поиску смысла, усиливает тягу к духовным практикам и вдохновению.

Меркурий в изгнании — здесь ему трудно проявлять свою рациональность и логику. В Стрельце он теряет привычную точность и становится более склонным к идеологическим декларациям, чем к фактам.

Стрелец — знак, где соединяются сила Юпитера, мистицизм Нептуна и кармическая значимость нисходящего узла, но где Меркурий (планета логики) испытывает напряжение — имеет статус изгнания. Это пространство больших идей, поиска истины и духовного обновления, но оно требует осторожности в словах и фактах.

Энергетика периода: от 22 ноября до 21 декабря

Этап 1. Первые 10 дней — пробуждение огня

Мы словно выходим из тумана. Появляется энергия, идеи, вдохновение. Интуитивно хочется начать что-то новое, планировать поездки, учиться, пробовать, ставить цели.

Этап 2. Средина цикла — усиление влияния Юпитера

Юпитер, управитель Стрельца, станет главой этого периода. Все, что происходит, усиливается, расширяется, масштабируется. Это время для роста — личного, духовного, профессионального.

Этап 3. Завершение — подведение итогов года

Стрелец — знак мудрости, поэтому в конце цикла мы начинаем видеть, чему нас научил 2025 год. Какие уроки пройдены? Какие смыслы открыты? Что теперь важно для нашей души? Возникает желание очистить и расширить пространство перед сезоном Козерога — временем структуры и воплощения.

Советы на период Солнца в Стрельце

Откройтесь новому

Начните учебу, читайте книги, общайтесь с людьми, изучайте философию или культурные традиции. Это даст мощный рост.

Планируйте большие проекты

Стрелец — стратег. Сейчас отлично работает дальновидность.

Дайте себе свободу

Хотя бы в чем-то: в графике, в мыслях, в выборе. Свобода сейчас — топливо для души.

Путешествуйте

Даже если это маленькая поездка в соседний город. Энергия дорог активирует удачу.

Соблюдайте традиции и моральным принципам

Сезон Стрельца работает только при одном условии — если человек следует нравственным нормам.

Период прохождения Солнца по знаку Стрельца приносит огненную энергию свободы, вдохновения и движения вперед. Она особенно гармонична для представителей огненной стихии — Овнов, Львов и Стрельцов. В это время им легче проявлять себя, находить новые возможности, чувствовать поддержку Вселенной и действовать уверенно. Огненные знаки чувствуют легкость и поддержку, попадают в поток везения.

Для представителей знаков Рыбы, Близнецы и Дева, могут возникать внутренние противоречия, ощущение давления или необходимость пересматривать привычные схемы. Но именно через такие вызовы приходит рост, поскольку напряженные аспекты от транзитного Солнца к натальному Солнцу, помогает увидеть слабые места и укрепить их. Рыбы, Близнецы и Девы получают шанс через испытания выйти на новый уровень осознанности.