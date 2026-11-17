Солнце в Стрельце с 22 ноября по 21 декабря 2026 года / © Associated Press

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Стрелец принадлежит стихии Огня, им управляет Юпитер, и всё, что связано с этим знаком, так или иначе говорит о росте: о расширении кругозора, о поиске смысла, о движении к новым горизонтам. В период Стрельца в повседневную жизнь приходит простор и оптимизм, а мысли сами тянутся вперёд, к планам, к дорогам, к вопросу о том, чего хочется на самом деле, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Первое, что ощущается в такие дни, это возвращение интереса ко всему, что находится за пределами обычной повседневной жизни. Привычный круг дел и разговоров вдруг кажется тесноватым, и появляется желание поехать куда-нибудь, встретиться с новыми людьми, узнать что-то, о чём раньше не задумывались. Это свойство Стрельца, ему необходимо видеть дальше собственного порога. Настроение в этот период обычно поднимается, а трудности перестают казаться непреодолимыми и воспринимаются как задачи, у которых есть решение.

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Вместе с оптимизмом приходит ясность направления. Когда взгляд поднимается выше повседневных забот, проще увидеть общую картину своей жизни. В это время проясняется судьба прежних замыслов. Поэтому время Солнца в Стрельце хорошо подходит для того, чтобы подвести итоги года и наметить курс на следующий. Решения, принятые в эти недели, обычно опираются не на тревогу, а на живое ощущение того, куда хочется идти.

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Следом за целями естественным образом приходят знания. Юпитер, управитель Стрельца, покровительствует учёбе, образованию, книгам и дальним поездкам, поэтому всё, что связано с обучением, в этот период складывается легче. Курсы, лекции, новые навыки, поездки в другие города и страны, знакомства с людьми, которые смотрят на мир иначе, дают больше, чем обычно. Идеи, возникающие в эти недели, нередко оказываются жизнеспособными, и стоит записывать их, а не откладывать на потом.

Новые знания и встречи, в свою очередь, меняют и общение с близкими. Стрелец ценит прямоту, и в отношениях это время располагает к откровенным разговорам. Становится легче говорить о том, что действительно важно. Недосказанное, которое копилось, просится быть произнесённым, и сделать это проще, чем в другие периоды, ведь в атмосфере этих недель больше доброжелательности и меньше желания защищаться.

Такая открытость связана ещё и с тем, что в эти недели заметно растёт жизненная энергия. Огонь Стрельца требует движения, поэтому люди охотнее выходят на прогулки, занимаются спортом, меняют обстановку, бывают на воздухе. Тело откликается на активность лучше, чем на долгий отдых в четырёх стенах, а вместе с движением улучшается и настроение. Если есть возможность выбраться за город или хотя бы пройтись пешком по новому маршруту, это поможет прожить период наиболее полно.

Но у Стрельца есть и более глубокая сторона, которая проявится сразу же в первые сутки после перехода Солнца в этот знак. 23 ноября Солнце образует мягкий тригон с ретроградным Нептуном, и тон периода на мгновение становится тише и задумчивее. Это день внутренней ясности, когда становится заметнее, где вы живёте в согласии с собой, а где по привычке или по чужому сценарию. Такие дни хорошо подходят для спокойных размышлений, прогулки в одиночестве, записей в дневнике, творчества.

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Стрелец отвечает ещё и за вопросы веры и ценностей. Многие в эти недели начинают задумываться о том, во что они верят, что для них по-настоящему важно и ради чего стоит прилагать усилия. Жизнь наполняется не только задачами, но и смыслом, и это ощущение само по себе становится источником сил. Человек, который понимает, зачем он идёт, легче переносит и усталость, и неопределённость.

При этом стоит помнить, что у Стрельца есть и обратная сторона. На волне энтузиазма легко пообещать больше, чем получится выполнить, потратить лишнее или сказать то, что прозвучит резче, чем задумывалось. Прямота хороша, пока в ней есть уважение к собеседнику. Поэтому лучшая формула этих недель звучит так: смело мечтать и трезво планировать.

Пока Солнце проходит по Стрельцу, огненные знаки оказываются в самой благоприятной для себя части года. Стихия у Стрельца, Овна и Льва общая, и между ними возникает свободный обмен энергией: Солнце в Стрельце образует гармоничный аспект с натальным Солнцем Овна и Льва, а для самого Стрельца это возвращение домой. Поэтому для всех троих это очень удачный период, когда желания совпадают с возможностями, а решения даются легче, чем обычно.

Стрелец

Для Стрельца время Солнца в знаке становится личным праздником года, началом нового солнечного цикла. Прибавляется энергии, уверенности и жизнерадостности, возвращается ощущение, что многое по силам. Вам проще заявить о себе, предложить идею, взять на себя инициативу и быть услышанным. Люди тянутся к вам, и даже те, кто раньше сомневался, готовы поддержать.

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Это отличное время для новых начинаний: учёбы, поездок, запуска проектов, смены направления. Всё, что вы затеваете сейчас, получает хороший запас сил и может вырасти в большое дело на ближайший год. Помните лишь о том, что энтузиазм не должен опережать трезвый расчёт, а прямота должна оставаться тактичной.

Овен

Для Овна Солнце в Стрельце приходит как мощная подзарядка. Знак, который любит действовать, получает поддержку именно в том, что у него получается лучше всего: в инициативе, движении, смелых шагах. Усталость отступает, появляется азарт, а задачи, которые казались тяжёлыми, решаются с неожиданной лёгкостью.

Хорошо складывается всё, что связано с расширением: новые знакомства, поездки, обучение, продвижение проектов, разговоры о повышении или смене условий. В отношениях это время живого интереса и открытости, когда легко договариваться и строить планы вместе. Направляйте энергию в одно главное дело, и результат не заставит себя ждать.

Лев

Для Льва этот период становится временем признания и подъёма. Стрелец поддерживает ваше желание быть заметным, творить и вдохновлять других, поэтому ваши идеи встречают отклик, а усилия получают достойную оценку. Усиливается обаяние, растёт уверенность, и вы естественно оказываетесь в центре внимания, причём без лишних усилий.

Благоприятны творческие проекты, публичные выступления, романтические знакомства, празднования и всё, что приносит радость. Хорошо идут дела, связанные с детьми, хобби и самовыражением. Лев может заметно продвинуться в том, о чём давно мечтал, если позволит себе действовать смело и щедро. Делитесь теплом и успехом с близкими, тогда удача задержится дольше.

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