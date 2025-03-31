Солнце в Тельце с 19 апреля по 20 мая 2025 года: что нас ждет в это время

Транзит Солнца по Тельцу / © Credits

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19 апреля в 22:56 (gmt+3) Солнце покидает огненный, стремительный Овен и входит в земной, устойчивый знак Тельца до 20 мая 21:55. После периода огненной инициативности и стремительного старта, наступает время замедления и укрепления позиций. Этот переход знаменует смену энергий: от импульсивного начала к основательности, от бурного действия к устойчивому развитию. Если Овен разжигает искру идей и мотивирует на действия, то Телец помогает превратить задуманное в нечто осязаемое и прочное, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Знак Тельца связан с древними культами земли, материальной силы и страсти. Также Телец ассоциируется с мифом о быке, символом плодородия и устойчивости. Согласно легенде, Зевс, приняв образ белого быка, соблазнил и похитил Европу, дочь финикийского царя. Этот миф отражает силу, чувственность и притяжение, которые традиционно связываются с этим знаком. Миф о похищении Европы показывает, что Телец может быть не только статичным, но и могущественным, если нужно достичь цели.

Афродита (Венера) — управительница Тельца, богиня любви и красоты, напоминает о ценности наслаждения и материального достатка. Когда инстинкты выходят из-под контроля, они могут привести к хаосу (Минотавр — искажённая Венерианская природа).

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Миф о Минотавре — одна из самых известных древнегреческих легенд, связанная с властью, тайнами и испытаниями. Минотавр — символ неукротимой силы, напоминающий о важности контроля над инстинктами и стремлении к гармонии между телесным и духовным. Это существо с телом человека и головой быка.

Минотавр был жестоким и неуправляемым, поэтому Минос (царь Крита) приказал построить для него лабиринт, из которого невозможно выбраться. Лабиринт — символ внутреннего пути, поиска себя. Однажды в число его жертв вошёл Тесей, принц Афин. Однако дочь Миноса, Ариадна, влюбилась в героя и помогла ему. Она дала ему клубок нитей, который позволил Тесею не заблудиться в Лабиринте. Он убил Минотавра и вывел всех пленников на свободу.

Лабиринт — символ внутреннего пути, поиска себя. В астрологии он похож на ретроградные циклы или сложные аспекты, когда человеку нужно разобраться в своих теневых сторонах. Спуск в лабиринт — это встреча со своей Тенью (Минотавром). Убийство чудовища — освобождение от внутренних страхов, трансформация.

Солнце в знаке Тельца символизирует фундамент, заботу о материальном и стремление к комфортной жизни. В период такого транзита мы учимся ценить то, что у нас есть, и работать над созданием стабильности. Обостряется интерес к вопросам экологии, аграрного сектора, сохранения природных ресурсов.

Архетип Венеры, правящей Тельцом, наполняет этот знак любовью к искусству, гармонии и наслаждению. Активная энергия знака Тельца вдохновляет на создание эстетики в жизни.

Телец — земледелец и кормилец. Как представитель стихии Земли, этот знак ассоциируется с плодородием, заботой о природе и её дарах. Ключевые черты Тельца: терпение, стабильность, надёжность, привязанность к комфорту, трудолюбие.

В период транзита Солнца по Тельцу актуальны вопросы денег, вложений, устойчивости экономики. Поскольку по этому знаку перемещается Уран, возрастает вероятность неприятных неожиданностей и колебаний в финансовых рынках, но также и укрепление позиций, если не торопиться с выводами. Энергия Тельца напоминает о важности качества, а не скорости. Это время для взвешенных решений и вдумчивых действий.

Солнце в Тельце напоминает: время спешки прошло, теперь важно укреплять то, что действительно ценно. Это месяц, когда можно наслаждаться жизнью, укреплять финансовое положение и учиться терпению. Возрастает влияние тех, кто предлагает надёжные решения. Лучший период для поиска стабильности, укрепления традиционных ценностей.

Личное влияние: чему учит нас Телец?

Найти баланс между работой и наслаждением жизнью.

Проявить терпение: великие дела требуют времени.

Сосредоточиться на материальных ресурсах, сохранении формы и личной безопасности.

Развить контакт с природой, заботиться о теле, искать гармонию в простых радостях.

Солнце в Тельце особенно благоприятно влияет на земные знаки Зодиака (Телец, Дева, Козерог). Этот транзит усиливает их жизненную энергию. Стихия Земли объединяет Тельца, Деву и Козерога общими качествами: стабильностью, практичностью, ориентацией на результат. Когда Солнце находится в Тельце, оно усиливает эти черты благодаря гармоничным аспектам к натальному Солнцу вышеперечисленных знаков. Энергия становится естественной, поддерживающей и способствующей росту.

Телец

Для Тельцов этот период — время расцвета, ведь Солнце находится в их знаке. Это момент, когда все становится ясным и понятным, появляется возможность планирования. Тельцы могут почувствовать прилив вдохновения, стабильности и уверенности в себе. Важно воспользоваться этим временем для личных достижений, наслаждаться результатами труда и укреплять свои цели.

Дева

Для Дев Солнце в Тельце создаёт гармоничные аспекты, что приносит чувство упорядоченности, практичности и вдохновения для выполнения задач. Это подходящее время для карьерного роста, структурирования и заботы о себе. Девам будет легче реализовывать долгосрочные проекты и укреплять свою материальную стабильность, повышать уровень комфорта в своей жизни.

Козерог

Для Козерогов этот транзит усиливает их способность достигать поставленных целей. Возрастает влияние в социальной сфере, популярность, укрепляется репутация. Солнце в Тельце помогает создать основы, сконцентрироваться на конкретных задачах и обрести стабильность. Это подходящий период для стратегического роста и построения чего-то долгосрочного.