Солнце во Льве 22 июля - 22 августа 2025 года / © Associated Press

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22 июля в 16:30 (gmt+3) Солнце возвращается в свою обитель после годичного путешествия по Зодиаку. С этого момента начинается пора самовыражения, смелости, игры, сцены. Все, что было скрыто и звучало тихо, начинает сиять, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

И хотя образ Льва ассоциируется с блистанием, сценой, радостью и теплом, в 2025 году его королевское шествие начинается не с аплодисментов, а с внутренней битвы — с оппозиции к ретроградному Плутону. Это делает старт не столько триумфальным, сколько глубоко трансформационным. И мы как будто оказываемся на перепутье между светом и тенью. Это некая развилка:

или мы подавляем себя, боимся быть яркими,

или становимся гордецами, требующими поклонения,

или, как настоящий герой, находим середину — зрелую, искреннюю силу, которая греет, а не сжигает.

Фон транзита по Льву 2025 таков, что внешнее стремление заявить о себе наталкивается на внутренние страхи, сомнения, старые сценарии власти и контроля. Это может проявиться как кризис самооценки, конфликты с авторитетами, или ощущение, что мир не готов принять твою силу. Но именно через это напряжение начинается очищение образа «я» — отказ от масок, от эго, которое больше не работает, и поиск более зрелого способа самовыражения.

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В мифологии Лев — образ силы, благородства, отваги и солнечного происхождения. Это душа героя, которая прошла через страх и смерть, чтобы обрести власть над собой и миром.

Знак Льва связан с образом царя зверей, и это не случайно. В мифах разных народов лев — символ власти, силы, благородства и защиты. Самый яркий архетип Льва в греческой мифологии — это Немейский лев, первое испытание Геракла. Этот лев был порождением чудовищного Тифона.

Немейский лев имел неуязвимую шкуру, постоянно терроризировал окрестности. Никто не мог победить его. Но Геракл задушил его голыми руками и сделал из шкуры плащ — символ победы над животной природой и обретения силы духа.

В персидской традиции знак Льва и Солнце объединяют силу и свет, символизирует союз власти и просвещения.

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В африканском и китайском фольклоре львы — защитники, мудрые правители, хранители порядка.

В древнем Египте бог Ра — солнечное божество, сын Творца, царь богов. Люди приносили жертвы, чтобы Солнце не исчезло и жизнь продолжалась. Бог Ра каждую ночь погружался в подземный мир, чтобы победить змея Апопа и наутро снова взойти — образ вечной победы над хаосом.

В Индии Сурья — солнечный бог — путешествовал по небу в золотой колеснице, ведомой семью конями — символами дней недели и чакр. В древней Индии Солнце — атрибут Будды и Вишну, символ просветления и истины.

В Японии культ Солнца до сих пор силен: оно изображено на флаге, а страна называется «страной восходящего солнца».

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В алхимии Солнце — это философское золото, результат внутренней трансформации. В традиции Таро XIX аркан Солнце — карта радости, истины, детской чистоты и искренности.

Солнце — источник жизни и божественной силы, центр солнечной системы. С астрологической точки зрения, Солнце — это центр личности, эго, жизненная сила. Дневное светило управляет знаком Льва, экзальтируется в Овне, наделяя представителей этого знака харизмой, лидерством, щедростью и стремлением к признанию.

В период транзита Солнца по знаку Льва творческая энергия достигает пика, а природа демонстрирует зрелость и силу. В мифологическом смысле — это время, когда герой выходит на сцену, чтобы заявить о себе, показать плоды своего труда и вдохновить других.

Знак Льва — сердце Зодиака, а Солнце — его пульс. Их союз — это воплощение силы духа, уверенности, щедрости и способности вести за собой.

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Глубинный смысл знака Льва и Солнца — это не внешнее превосходство, а преодоленная внутренняя тьма. Настоящий герой не тот, кто не боится, а тот, кто прошел страх и остался человеком.

Когда Солнце проходит по Льву каждый год в период с 22 — 23 июля по 22 — 23 августа, каждый из нас становится немного Гераклом: мы смотрим в глаза своему внутреннему зверю — страху быть собой, быть отвергнутым, неидеальным — и побеждаем его. Не насилием, а светом осознанности.

Мифологические образы Льва зовут нас стать теми, кто несет огонь, как Прометей. Но не украденный, а собственный — тот, что разгорается внутри, когда мы живем по сердцу.

Не случайно Лев в теле управляет сердцем. И если убрать всю мифологию, астрологию и символику, останется главное: этот транзит — про возвращение к сердечным порывам. К тому, что любите по-настоящему. К себе — живому, настоящему, чувствующему. И пусть весь мир увидит этот свет. Не для славы. А потому что он есть.

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Важно то, что новый цикл Меркурия начинается во Льве 1 августа в 02:42 (gmt+3). Это всегда происходит в период петли Меркурия. Мы начинаем говорить о себе с большей уверенностью, формулировать идеи, которые отражают нашу суть. Это время, когда мы не просто думаем — мы заявляем, и если в начале транзита было сложно найти внутреннюю опору, то теперь она начинает формироваться через слово, диалог, творчество. Меркурий во Льве — это голос, который хочет быть услышан.

С 1 августа можно начинать новые проекты, возвращении к забытому и демонстрировать это по-иному. Мы можем пересматривать свои творческие проекты, возвращаться к темам, которые раньше казались слишком дерзкими, и теперь они готовы быть озвученными.

Таким образом, весь транзит Солнца по Льву — это путь от внутреннего конфликта к внешнему проявлению. Он начинается с оппозиции, которая вскрывает, где мы теряли силу, и продолжается через энергию Меркурия, который помогает эту силу вернуть, благодаря нужным словам, разговорам, мыслям.