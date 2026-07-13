Солнце во Льве с 22 июля до 23 августа 2026 года: что нас ждет в это время

Солнце во Льве с 22 июля до 23 августа 2026 года / © Associated Press

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Солнце в астрологии — это принцип жизненной силы, самовыражения и воли к существованию. Лев — пятый знак зодиака, фиксированный огонь, знак сердца. Его темы: творчество, самовыражение, лидерство, радость, любовь, дети, игра, признание, щедрость. Оба архетипа усиливают друг друга до максимума. Это как включить прожектор в полную мощность после недель работы на тусклом свете, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Когда Солнце входит в свой знак, многие люди замечают буквально физический подъём. Хочется двигаться, выходить из дома. Хочется делать, а не только думать о том, что нужно сделать. Просыпается та самая витальность, которую сложно объяснить, но легко почувствовать: когда встаёшь утром и тебе хорошо — просто так, без причины.

В период зодиакального месяца знака Рака многие уходили в себя и больше времени проводили дома. Это время, когда меньше социальной активности, больше внутреннего диалога и отдыха от внешней суеты. Лев разворачивает такой вектор на 180 градусов.

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Появляется желание — иногда неожиданное для самого себя — быть на виду и получить признание. Сказать что-то важное — и чтобы это услышали. Создать что-то — и чтобы это увидели.

Лев — один из самых щедрых знаков Зодиака. Когда сердце наполнено позитивом, появляется стремление делиться теплом. С 22 июля многие замечают в себе большее желание дарить: внимание, время, ресурсы, слова поддержки.

Лев управляет сферой любви, игры, развлечений, творчества, детей и всего, что делается ради удовольствия, а не ради результата. В нашем продуктивном мире это часто воспринимается как роскошь. А Лев говорит, что это необходимость.

Те, кто умеет это принять, выходят из сезона Льва с восстановленным внутренним ресурсом — который потом работает в десятки раз эффективнее любого тайм-менеджмента.

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Любовь и романтика

Сезон Льва — один из лучших периодов года для романтики. Настроение и внутреннее состояние меняется: теперь больше открытости, больше готовности рисковать чувствами, больше желания восхищаться и быть восхищённым.

Для тех, кто в браке, Лев возвращает в пару то, что имеет тенденцию исчезать в долгих отношениях. Возвращает способность видеть в партнёре не набор привычек и обязанностей, а того человека, которого вы когда-то выбрали. Это время для свиданий, сюрпризов, того, чтобы сказать вслух то, что давно чувствуется.

Лев любит жесты. Не обязательно дорогие — но настоящие. Цветы посреди недели без повода. Письмо от руки. Ужин при свечах в среду. То, что говорит: «я думал о тебе, и мне захотелось это сделать».

Для тех, кто в поиске своего идеального партнера: Солнце во Льве буквально делает вас более заметными. Встречи в сезон Льва нередко происходят в самых неожиданных местах — потому что вы наконец вышли в центр и перестали просто ждать.

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Творчество и самовыражение

Это главная тема сезона Льва — и самая мощная. Солнце характеризует энергию творения как принципа. Лучший период, чтобы создавать что-то, что несёт на себе отпечаток вашей личности. Что-то, в чём узнаёесь вы.

С 22 июля многие люди, которые давно «собирались начать» — начинают. Блог, который откладывался. Курс, идея которого зрела годами. Картина, книга, канал, проект. Что угодно, в чём есть «я».

Лев не спрашивает разрешения, а выходит и делает. И это, пожалуй, главный урок сезона: перестать ждать подходящего момента — и признать, что подходящий момент уже здесь.

Даже если страшно. Особенно если страшно — потому что страх признания означает, что вам не всё равно. А это и есть жизнь.

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Карьера и профессиональная сфера

Лев в профессиональной сфере — это время выйти из тени. Те, кто работал хорошо, но незаметно — получают возможность стать видимыми, получить карьерный рост. Не через саморекламу, а через качество и уверенность.

Это время для:

презентаций и публичных выступлений

переговоров о повышении или новой роли

запуска проектов, которые требуют личного присутствия и авторитета

настоящего лидерства, когда люди идут за вами, потому что доверяют

Лев хорош в старте и в вдохновении, но не в рутине. Используйте этот период для того, чтобы зажечь внутренний огонь — в себе и других. Детальную проработку оставьте для периода Девы, который начнётся 23 августа.

Финансы и материальная сфера

Здесь Лев неоднозначен. С одной стороны — щедрость и желание тратить красиво. Сезон Льва нередко сопровождается импульсивными покупками: всё должно быть достойного качества, красивым, достойным. Экономия в этот период ощущается как что-то неправильное.

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С другой стороны — Солнце во Льве создаёт условия для финансового роста через заметность. Те, кто берёт на себя видимую роль, кто выходит вперёд, кто не стесняется своих компетенций — в этот период получают финансовые возможности именно через эту видимость.

Ловушка: тратить на статус ради статуса. Лев любит роскошь, чтобы произвести впечатление.

Семья и дети

Солнце во Льве обычно сопровождается расцветом в отношениях с детьми: больше игры, больше совместного творчества, больше искреннего интереса к тому, что важно для ребёнка.

Для тех, кто думает о рождении детей, — сезон Льва традиционно считается благоприятным периодом. Не в смысле гарантии, а в смысле внутренней готовности и открытости.

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В семейных отношениях в целом Лев вносит тепло и праздничность. Это время семейных торжеств, совместных вечеров, того, что создаёт воспоминания.

Здоровье и тело

Лев управляет сердцем и спиной — буквально и метафорически. В сезон Льва стоит обратить особое внимание на сердечно-сосудистую систему: следить за нагрузками, не игнорировать сигналы тела, если они есть. Огненная энергия Льва может создавать перегрев — физический и нервный.

При этом сам по себе сезон Льва — целительный. Потому что радость и любовь — лучшие лекарства. Когда человек делает то, что его зажигает, когда он окружён теми, кого любит, когда он выражает себя — тело откликается.

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