Сонник: сбудется ли то, что вы увидели в ночь с 3 на 4 июня

Снам этой ночи ни в коем случае нельзя верить – они не будут иметь ничего общего с реальностью.

Причем неизвестно, какой сюжет – негативный или позитивный – хуже.

В первом случае придется попереживать ночью, зато, проснувшись, можно будет перевести дух: "Как хорошо, что это всего лишь сон!" Во втором – поутру всех, увидевших сладкий сон, постигнет жестокое разочарование: от волшебных фантазий придется перейти к куда менее приятной и ярко раскрашенной реальности.

Впрочем, специалисты по подсознательному, которое проявляет себя в снах, считают, что они сбываются с точностью до наоборот, так что чем хуже ваше ночное видение, тем лучше. Например, если вам приснится, что вас бросил любимый человек, это значит, что на самом деле он сделает вам предложение руки и сердца.

Читайте также: Гороскоп на 4 июня для всех знаков Зодиака: день разрушения старого и созидания нового прогрессивного

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку