Сонник: сбудется ли то, что вы увидели в ночь с 4 на 5 июня

Сны нынешней ночи, которые отличают последовательные и увлекательные сюжеты, имеют непосредственное отношение к прежним реинкарнациям человека.

Астрологи считают, что исторические картины, которые мы можем увидеть в эту ночь, снятся не просто так – они рассказывают о том, кем мы были и как жили в прошлой жизни.

Например, если в этом сновидении вы танцуете на балу, значит, в предыдущей реинкарнации вы были знатной дамой, дворянкой, которая жила в своей удовольствие, а если наводите уют в пещере, где спите на каменном полу и укрываетесь шкурами диких животных, то, скорее всего, ваша бывшая жизнь проходила в суровых условиях первобытнообщинного строя. Особое внимание стоит обратить на сон тем, кому приснится, что они занимаются каким-то творчеством – музыкой или живописью.

Это говорит о том, что у человека от природы есть какой-то талант, которому он по каким-то причинам не дает развиваться.

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