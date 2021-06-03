Сонник: сбудется ли то, что вы увидели в ночь со 2 на 3 июня

Сны этой ночи часто оказываются вещими и довольно быстро сбываются, особенно если ночное "кино" было цветным.

Так, если человек увидит ключ, письмо, книгу или календарь, это будет означать, что в его жизни вскоре произойдут перемены.

Ну а то, будут они позитивными или негативными, зависит от контекста, в котором эти предметы будут фигурировать во сне. Но даже если сон не сбылся, звезды все равно рекомендуют относиться к нему крайне серьезно, поскольку он может научить человека чему-то новому – как в профессиональном, так и в жизненном отношении.

Сон этой ночи также может обострить интуицию, а уж она – опять-таки посредством сновидения – подскажет, как выпутаться из ситуации, в которой оказался человек.

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