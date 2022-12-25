Станем, как Швейцария: астролог рассказал, когда в Украине произойдет "экономическое чудо"

Астролог прогнозирует, что Украина превратится в "Швейцарию Восточной Европы".
Украина войдет в Евросоюз и НАТО и ключевой для этого год – 2024-й.
Об этом рассказал астролог Влад Росс в интервью ТСН.ua
"Но ситуация начнет продвигаться уже с 2023 года. Именно вхождение будет 16 мая 2023, а закрепится ситуация в 2024-м", — говорит астролог.
Влад Росс уверяет, что в Украине произойдет "экономическое чудо, как в Китае".
"У Украины будет такой мощный экономический рост, что даже сам Китай позавидует. Это начнется с 2024 года. После чего Украина превратится в Швейцарию Восточной Европы. Мы станем самой богатой страной Восточной Европы".
Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Ранее астролог Влад Росс рассказал о ликвидации Путина и предположил, кто его может убить.
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