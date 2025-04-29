Стационарный Плутон с 1 по 7 мая 2025 года: что нас ждет в это время

Стационарный Плутон с 1 по 7 мая 2025 года / © Associated Press

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Плутон стационарный в напряжении с Лилит (трон шаткий, но не рухнувший). Это время крупных геополитических перестановок, реформ и борьбы идеологий. Период несет мощные трансформации, скрытые столкновения и выход на поверхность глубинных процессов, особенно в вопросах власти, больших денег и кармических ситуаций, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Когда Плутон становится стационарным перед разворотом в ретроградное движение, его энергия концентрируется, проявляя свою максимальную силу, но с негативной стороны. Аспект квадратуры с Лилит в Скорпионе делает этот момент особенно острым и судьбоносным.

Стационарный Плутон — это момент «замирания» энергии трансформации, власти, глубинных процессов. Он словно застывает на месте перед тем, как изменить направление. В Водолее Плутон — это революционная энергия, нещадно разрушающая старые коллективные формы, структуры, идеалы равенства, свободы, технологий и социальных систем. В стационарной фазе он словно говорит: «Остановись. Посмотри, куда ты идешь. Это ли твоё будущее?»

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Лилит в Скорпионе — одна из самых мрачных и мощных точек в Зодиаке. Это архетип бунта, боли, табу и сексуальной магии, скрытых желаний и кармической тьмы. Когда она делает квадрат к Плутону, мы получаем вспышку ситуации, в которых:

Власть может быть использована деструктивно или неосознанно;

Возникают кризисы доверия, утечки тайн, разоблачения;

Поднимаются глубинные кармические программы рода, нации, общества.

Это период, когда теневая энергия требует трансформации. И она может выйти наружу — не через спокойную медитацию, а через кризис, конфликт, перезагрузку. Такой аспект говорит о переломе в структурах власти, особенно тех, которые долгое время были скрыты от общественности.

Знак Скорпиона, Плутон и Лилит связаны с мировыми финансовыми системами, недрами Земли, смертью, наследием, табу, поэтому можно ожидать резких перемен в этих сферах.

С 1 по 7 мая 2025 года — мистическая точка во времени, когда кармическая сила прошлого сталкивается с непреклонным потоком будущего. Плутон, повелитель трансформации, замирает перед ретроградным движением, концентрируя свою энергию в знаке Водолея. Его напряжённая связь с Лилит в Скорпионе создаёт алхимию разрушения, очищения и выхода тайного в свет.

Эти дни становятся временем пробуждения теней, борьбы за власть и сокрытой истины. Символы, знаки и предчувствия приобретают особую значимость. Возможны перевороты власти, маски слетают — скрытые силы выходят на арену, больше нет места заблуждениям. Происходит некая реинкарнация структур — что-то старое умирает, чтобы дать рождение новому.

Лилит — это кармическая темнота прошлого и, находясь в Скорпионе под управлением Плутона, ее негативное влияние значительно усиливается. Особенно это ощущается при аспекте со своим управителем. Аспект «квадратура» символизирует конфликт: новый мир требует обновления, но старые структуры не хотят уступать. На поверхность выходит скрытая информация о политиках, лидерах государств, сделках о финансах и природных ресурсах.

Невидимые силы ведут игру за кулисами реальности, пытаются подавить новые веяния через ужесточение контроля. В это время могут формироваться тайные заговоры, возвращаются забытые истории, ужесточается борьба за власть и влияние. Многие люди вначале мая проходят испытание силой и страхом — происходит столкновение с иллюзиями, отречение от старых догм и разрушение устаревших систем, как неизбежность.

На фоне этих аспектов избрание нового Папы несёт мощную кармическую подоплёку. Это не просто смена власти — это битва между традицией и грядущим обновлением, в которой интриги в высших эшелонах власти и знаковые фигуры могут сыграть судьбоносную роль. Вначале мая происходит закладка будущего, но каким оно будет — зависит от выборов, сделанных в тайных залах и на открытых трибунах.

Избрание Папы Римского в это время — символично и многослойно. Это событие огромной силы: смена духовного лидера на фоне мощного столкновения Плутона и Лилит — это не просто назначение, это кармический переход. Новый Папа может быть или очень прогрессивным (Водолей), или очень консервативным с тенью прошлого (Лилит в Скорпионе), — в нём может соединяться революция и архаика.

Накануне или вскоре после выборов могут всплыть тайны, связанные с Ватиканом, религиозными структурами, или с самим процессом избрания. На фоне Плутона в Водолее мир ищет новую духовную модель. Эта фигура будет отражать запрос на обновление религии и ее смысла в будущем мире. Напряженный аспект Плутона и Лилит может привнести нечто нестандартное в процесс избрания, сделать его более драматичным, окутанным тайнами и закулисными движениями.

Период с 1 по 7 мая можно охарактеризовать как метафорическую борьбу прошлого и будущего — Плутон в Водолее несет прогрессивные изменения, но Лилит в Скорпионе заставляет столкнуться с тенями прошлого. Возможны перестановки и неожиданные события на уровне власти в глобальных масштабах.

В эти дни пробуждаются темные, теневые стороны жизни, усиливается борьба за власть и обладание недрами. Символы, знаки и предчувствия приобретают особую значимость. Каждый человек ощутит эти судьбоносные энергии, требующие глубинных преобразований. Кармическое переплетение прошлого и будущего дает возможность либо обновиться, либо столкнуться с кризисом, ведущим к болезненной трансформации.

Плутон управляет глубинными структурами, элитами, контролем, а его ретроградный разворот при напряжённом аспекте с Лилит может проявить закулисные игры и манипуляции. Выходят на поверхность теневые вопросы — тайное становится явным, разоблачения могут быть очень болезненными и неожиданными. Энергия разрушения и перерождения принесет обнуления, но они ведут к началу нового жизненного этапа.