Судьбоносное лето 2025 года: три знака Зодиака, которых ждут глобальные перемены

Три знака Зодиака, которых ждут перемены летом 2025 года / © Associated Press

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Для всех троих — это не просто новый период, а вопрос о судьбе. Вас втягивают в большую игру времени, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Вопрос в том, какую роль вы в ней сыграете:

Овны — те, кто откроет путь, поведет за собой.

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Рыбы — те, кто несет память прежней эры и голос души.

Козероги — те, кто строит опору и дает форму будущему.

Когда Сатурн встречается с Нептуном начинается эпоха, способная сдвинуть контуры мира. Летом 2025 года планеты соединяются в знаке Овна и закладывают основу нового 36-летнего цикла.

Овен — центр мирового пламени

Ваш знак становится ареной действия. Здесь, в вашем огненном доме, встречаются Нептун — планета мистических прозрений, и Сатурн — властелин структуры и закона. Этот транзит делает вас проводником перемен. Образно, как будто бы древний пророк и суровый законодатель одновременно вошли в ваш дом и попросили: «Поведай миру новое начало».

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Сатурн в Овне требует зрелости, самоконтроля, нового лидерства. Не буйного и импульсивного, а осознанного, стратегического. Он придает форму хаосу, дисциплинирует страсть и заставляет работать на долгосрочные цели, добавляет в них структурированность и предсказуемость. Этот период может привести к глобальной смене жизненного курса, где инициатива должна подкрепляться четким планом.

Нептун в Овне — это видение, за которым стоит пламя. Планета разрушает старые идеалы и предлагает создать новые мечты, но в огненной стихии знака его мистическая природа становится дерзкой и экспериментальной. Нептун принесет вдохновение, но также и путаницу. Это период, когда интуиция ведет вас к новым границам, а вдохновение становится топливом для амбициозных начинаний.

Внутренний герой Овна вступает в мифологическую битву между реальностью и мечтой, и именно от вас начнут распространяться волны перемен.

Козерог — строитель будущее из пепла прошлого

Сатурн — ваш управитель — вступает в редкий союз с Нептуном, и вместе они отправляются в знак Овна. Это значит, что вам предстоит осваивать новые роли. Перемещение через этот знак заставляет вас выходить за рамки привычных структур. Транзит заставляет вас двигаться, пробивать стены ограничений и адаптироваться к новым реалиям.

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Козероги, привыкшие к проверенным дорогам, будут сталкиваться с необходимостью действовать на ощупь, доверяя интуиции и вдохновению. Вы — один из столпов этого цикла, от вашей устойчивости и дальновидности зависит, насколько прочной будет новая эпоха. То, что казалось стабильным, теперь требует обновления. Вам придется научиться принимать не только логику, но и вдохновение Нептуна, позволяя мечтам стать частью стратегии.

Соединение Сатурна и Нептуна в первом знаке всего Зодиака может привести вас к важному переосмыслению целей и амбиций. Этот транзит касается глубинных изменений и перестройки старых структур. Новая эра открывает перед вами совершенно новые горизонты!

Козероги почувствуют давление, а также необходимость действовать быстро и нестандартно. Ваша устойчивость — как якорь для нового мира. Но чтобы не сломаться, придется научиться быть гибким.

Рыбы — прощание с эпохой, встреча с новой мечтой

Нептун, ваша управляющая планета, покидает знак Рыб, завершая 14-летний цикл погружения в мечты, интуицию, мистицизм. Все, что вы переживали с 2011 года — и сны, и разочарования, и великие озарения — должно теперь остаться в прошлом. Вы можете почувствовать, как туманные мечты кристаллизуются в ясное направление. Пришло время перевести интуицию в структуру, вдохновение — в план, веру — в действие. Период обновления может сопровождаться чувством потери, но за этим последует внутреннее очищение и новый путь.

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Сатурн, входящий в соединение с вашим управителем Нептуном, закроет эпоху блужданий и поиска. Этот цикл может открыть новую главу вашей жизни, связанную с внутренним развитием и духовными поисками. Наступает момент, когда вы больше не можете жить в ожидании вдохновения — пора воплощать и оформлять. Именно вы чувствуете этот поворот особенно остро — как душа, расстающаяся с иллюзией и принимающая вызов.

Когда Нептун проходит через Овен, он активирует зону обновления и побуждает вас стать более решительными. Сатурн в этом аспекте даёт вам возможность закрепить мечты в реальности. Для Рыб это период выхода из иллюзий и создания прочного фундамента для будущего.

Огненная энергия Овна добавляет рывок к вашей эволюции, требуя ответственности за внутренние выборы. Возможны судьбоносные встречи и осознание новых жизненных путей, где интуиция соединяется с конкретными шагами.

36-летний цикл соединения Сатурна и Нептуна в Овне — время, когда закладываются новые основы, ломаются старые ограничения и открываются горизонты, о которых раньше можно было только мечтать.

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Овен становится проводником перемен, принимая на себя энергию обновления, где мечта требует конкретных действий. Рыбы выходят из иллюзий, превращая интуитивное знание в практическую силу и решительность. Козерог перестраивает стратегии, объединяя логику и вдохновение в новый путь, где гибкость становится ключом к успеху.

Этот аспект требует от всех трех знаков внутреннего преображения. Следует быть готовыми к неожиданным поворотам, судьбоносным решениям и новому этапу, где ваше видение будущего станет точкой опоры для грандиозных изменений!