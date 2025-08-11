Судьбоносный период: последний возврат Сатурна в Рыбах с 1 сентября 2025 до 14 февраля 2026 года

Возврат Сатурна в Рыбах / © Associated Press

Планета Сатурн — страж солнечной системы, управляет знаком Козерога. Это символ зрелости, структуры и времени. И чем больше мы узнаем об этой планете и ее влиянии, тем глубже понимаем самих себя. Ведь, может быть, в этих кольцах отражаются не только льды далеких эпох, но и круги наших собственных жизней, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Он словно старый мудрец, окруженный сияющими кольцами славы, которые видны даже сквозь любительский телескоп. Мифами окруженный, научными открытиями восхищающий — Сатурн остается загадкой, над которой человечество размышляет веками.

Один «год» на Сатурне длится почти 30 земных лет. Его времена года — долгие и тихие, каждое растягивается на 7 земных лет. Представьте себе осень, которая длится почти десятилетие — грустная, величественная и неизменно философская.

Последний градус Рыб и первый градус Овна — особое пространство в зодиакальном круге. Это некая тонкая грань, которую астрологи называют «серой зоной Зодиака». Своего рода энергетический коридор, где заканчивается один цикл и начинается другой. Здесь нет четких границ, и, скорее образно его можно представить как рассвет между ночью и днем, где все зыбко, но насыщенно.

30-й градус Рыб завершает Зодиак, характеризует растворение, отпускание. Он несет в себе мудрость всего зодиакального круга, накопленный опыт, интуицию и прощение. Люди с планетами в этом градусе часто обладают глубокой чувствительностью, способностью отпускать и видеть суть вещей. Это градус, где душа готовится к перерождению.

1-й градус Овна символизирует импульс, рождение, вспышку. Здесь энергия стремится вырваться наружу, начать, заявить о себе. Это градус первопроходцев, лидеров, тех, кто не боится идти первым. Но он также может давать наивность, импульсивность, а также проблемы с осознанием последствий от совершенных поступков.

Когда Сатурн возвращается в ретро фазе из Овна в Рыбы, он проходит по этой зоне дважды — сначала в прямом движении, а затем в обратном. Это создает эффект «перепросмотра» между завершением и началом.

При ретро фазе Сатурна не стоит гнаться за результатами. Это время отпустить, завершить, додумать, простить и укрепить основу перед новым рывком, который начнется весной 2026. Все, что будет начато сейчас — пусть будет начато осознанно. Все, что требует завершения — пусть будет завершено с честью.

Для Овнов, Рыб и Козерог, а также представителей других знаков Зодиака, у кого натальные планеты в этих градусах — судьбоносный период. Сатурн будет проверять: готовы ли вы завершить старое и начать новое? Не остались ли незакрытые долги, эмоциональные узлы, незавершенные обещания? Это может быть время экзамена на зрелость, в вопросах карьеры, амбиций и личных целей. Сатурн словно стучится во внутренние двери, проверяя, насколько крепки стены и не пора ли перестроить фундамент.

На коллективном уровне может возникнуть ощущение замедления, неопределенности, особенно в сферах, связанных с лидерством, духовностью, творчеством. Это время, когда важно не торопиться, а осознанно завершать и готовиться к новому циклу.

Энергетически — это период, когда старые структуры могут разрушаться, чтобы освободить место новым. Сатурн в этой зоне — как архитектор, который сначала разбирает старый фундамент, чтобы построить более устойчивый и долгосрочный. Планета учит терпению, зрелости и ответственности. Весной 2026 начнется новый цикл в жизни Овнов, Рыб и Козерогов, и важно войти в него с чистым сердцем и ясной целью.

Возврат Сатурна в знак Рыбы дает Овнам шанс пересмотреть свои стремления, сжечь нерабочие мосты и найти новые пути к лидерству. Рыбам — возможность оформить мечты в реальность, превратить хаос в ясность. А Козерогам — приглашение не строить по инерции, уйти от консервативных подходов и позволить себе быть собой, не прячась под толщей камня.

В период с 1 сентября 2025 до 14 февраля 2026 года, каждый сможет найти ориентиры для себя, если использовать влияние Сатурн как инструмент зрелости, а не как ограничитель и тень судьбы.

В Овне Сатурн требовал решительности, дисциплины в действиях, проверял на смелость и зрелость. Но с 1 сентября он вновь погружается в знак Рыб, возвращаясь в пространство, где логика уступает место вере, а структура — потоку. До 14 февраля 2026 года мы будем жить в этом промежуточном мире, где прошлое требует завершения, а будущее — терпения.

В этот период могут всплыть незавершенные дела, забытые обещания, старые страхи и мечты. Например, человек, когда-то отказавшийся от творческого пути, может вновь почувствовать зов кисти или сцены. Или отношения, завершенные без ясности, могут вновь напомнить о себе, чтобы закрыть старые гештальты и исцелиться.

Это время, когда Вселенная словно говорит: «Ты не все понял. Вернись. Посмотри глубже». Рыбы не дают прямых ответов, но этот знак открывает двери в подсознание. Сатурн здесь — как строгий наставник в храме тишины. Он требует честности: с собой, с прошлым, с мечтами.

На уровне общества возможны возвраты к старым законам, пересмотры духовных и культурных ценностей. Может усилиться интерес к темам экологии, психологии, духовных практик. В бизнесе и политике — замедление, переоценка, реструктуризация. Это не время начинать новое, но идеальный момент для завершения, очищения и укрепления фундамента.

А 14 февраля 2026 года Сатурн вновь войдет в знак Овна и начнется новый 30-летний цикл. Старые проекты могут получить вторую жизнь, но уже с новым смыслом. Но до этого — почти полгода, чтобы навести порядок в душе, закрыть старые сюжеты и подготовиться к новому старту. Всплывут старые эмоциональные сюжеты, возможно, из детства или прошлых отношений.

С 1 сентября 2025 до 14 февраля 2026 — это период, когда стоит освободиться от иллюзий и научиться действовать стратегически, с оглядкой на долгосрочные последствия. Сатурн не дает быстрых результатов, но его уроки — фундаментальны.