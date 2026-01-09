- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 26
- Время на прочтение
- 1 мин
Суп из нута с брокколи: рецепт полезного блюда
Если хотите удивить своих родных интересным вариантом овощного супчика, тогда этот рецепт для вас.
Суп из нута и брокколи получается не только вкусным, но и полезным.
Ингредиенты
- нут сухой
- 120 г
- брокколи
- 200г
- картофель
- 2 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- масло растительное
- 2-3 ст. л.
- лавровый лист
- 1 шт.
- вода
- 1,5 л
- перец черный молотый
-
- соль
-
- зелень петрушки
-
Нут замочите на 12 часов, затем промойте, залейте одним литром воды и варите около часа.
Картофель, лук, чеснок, морковь очистите. Картофель нарежьте на средние кусочки, лук, на мелкие кубики, морковь натрите на крупную терку, чеснок измельчите.
Брокколи и петрушку промойте. Брокколи разберите на мелкие соцветия, петрушку мелко нарежьте.
В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло, выложите лук, морковь, чеснок и обжарьте до слегка золотистого цвета.
В нут долейте оставшуюся воду, доведите до кипения, выложите картофель и варите пять минут с момента закипания, затем добавьте обжаренные овощи, брокколи, лавровый лист, поперчите, посолите и варите еще 5-7 минут. Добавьте петрушку и дайте супу настояться 10-15 минут при закрытой крышке.
Советы:
Вместо растительного масла можно использовать сливочное масло.