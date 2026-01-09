ТСН в социальных сетях

Рецепты
26
1 мин

Суп из нута с брокколи: рецепт полезного блюда

Если хотите удивить своих родных интересным вариантом овощного супчика, тогда этот рецепт для вас.

Екатерина Труш
50 минут
38 ккал
Суп из нута с брокколи

Суп из нута с брокколи / © Credits

Суп из нута и брокколи получается не только вкусным, но и полезным.

Ингредиенты

нут сухой
120 г
брокколи
200г
картофель
2 шт.
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
чеснок
2 зубчика
масло растительное
2-3 ст. л.
лавровый лист
1 шт.
вода
1,5 л
перец черный молотый
соль
зелень петрушки

  1. Нут замочите на 12 часов, затем промойте, залейте одним литром воды и варите около часа.

  2. Картофель, лук, чеснок, морковь очистите. Картофель нарежьте на средние кусочки, лук, на мелкие кубики, морковь натрите на крупную терку, чеснок измельчите.

  3. Брокколи и петрушку промойте. Брокколи разберите на мелкие соцветия, петрушку мелко нарежьте.

  4. В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло, выложите лук, морковь, чеснок и обжарьте до слегка золотистого цвета.

  5. В нут долейте оставшуюся воду, доведите до кипения, выложите картофель и варите пять минут с момента закипания, затем добавьте обжаренные овощи, брокколи, лавровый лист, поперчите, посолите и варите еще 5-7 минут. Добавьте петрушку и дайте супу настояться 10-15 минут при закрытой крышке.

Советы:

  • Вместо растительного масла можно использовать сливочное масло.

26
