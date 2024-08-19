Суперлуние 19 августа: что нас ждет в это время

Суперлуние – это когда луна очень близка к земле, а это значит, что мы не только физически, но и психологически можем ощутить ее влияние.

Астролог Мари Пион рассказала, что нас ждет в период суперлуния и как он повлияет на каждого из нас. Именно это полнолуние оказывает огромное влияние на организм каждого из нас.

У каждой фазы луны есть свой эффект на нас

Новолуние – зарождает в нас какие-то идеи, решения вопросов, дает старт развитию и порождает в нас новые эмоции. Оно может влиять на наше самочувствие;

– зарождает в нас какие-то идеи, решения вопросов, дает старт развитию и порождает в нас новые эмоции. Оно может влиять на наше самочувствие; Полнолуние – фиксирует, суммирует и дает результаты;

– фиксирует, суммирует и дает результаты; Суперлуние – это когда мы на себе физически ощущаем конкретные симптомы.

Это полнолуние находится в Водолее, а это означает, что влияние идет на лимфу, кровь, сердечно-сосудистую систему. Итак, если у вас есть определенные проблемы в этой сфере вашего здоровья, вы должны быть очень осторожны в этот период.

Кроме того, мы сейчас не только под влиянием полной луны, но и находимся в достаточно агрессивном периоде влияния Марса и Юпитера, которые провоцируют агрессию и несут опасность не только для здоровья, но и нашей страны в целом, более того, даже на мировом уровне этот влияние побуждает к конфликтам.

Что же нам дает это полнолуние

Результат от идей, начинаний и эмоций, которые возникали в нас в период новолуния Водолея, а это было в начале года, в январе, который породил в нас определенные идеи. Именно поэтому сейчас мы видим некую реализацию этих идей.

Что следует учесть в этот период

В этот период поднимаются вопросы родовых программ. Отношения с отцом и родительским родом. На все это влияет не только луна, но и квадратура солнца, в которой мы сейчас находимся;

Внимание к здоровью, особенно лимфатической системе;

Поднимаются вопросы, отвечающие за свободу и определенное ограничение прав и действий;

Будут новые законодательные проекты и акты, способные возмутить общество;

Будет много обсуждений всего в СМИ и социальных сетях, на уровне хайпа и хейта. Следовательно, не всю информацию следует воспринимать за чистую монету;

Может случиться много провокативных моментов, которые подготовят нас к осеннему коридору затемнений. А там будут определенные ключевые политические события (выборы), поэтому сейчас мы можем наблюдать какие-то "показательные выступления" и игру на публику. Назовем это "трейлером к будущему фильму".

То, что зарождалось в начале месяца, сейчас найдет свою реализацию. Поэтому где-то 20 августа мы окажемся под влиянием того, что зарождалось где-то 8 августа. Все это будет происходить, потому что именно этот август – чрезвычайно кармическая месяц.

Это период изобретателей, начала новых творческих проектов, поэтому для многих, особенно для Стрельцов, это период ознаменуется креативными импульсами, вдохновением, когда можно создавать что-то новое. Это отличный период для астрологов или тех, кто хотел начать изучать эту тему, чтобы разобраться в себе и, возможно, создать свою натальную карту. Сюда можно отнести тему мистики: таро и эзотерику.

Это время наставников, учителей и коучей, новаторства и новых технологий, особенно в медицине.

Итак, можно сказать, что это – революционное полнолуние, которое может возмущать и направлять к определенным активным действиям, на фоне желания выйти за рамки ограничений, устанавливаемых на нашу свободу.

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