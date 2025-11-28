Свадебный гороскоп на 2026 год для всех знаков Зодиака / © Credits

Реклама

Этот гороскоп поможет понять, какие периоды благоприятны для свадеб, романтических встреч и укрепления партнерства. Венера и Марс будут задавать ритм страсти и гармонии, динамику отношений, а Юпитер и Сатурн — проверять союзы на прочность, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

В первой половине января небесная картина складывается особенно благоприятно для сферы чувств, планирования совместного будущего, бракосочетания. Марс и Венера соединяются в Козероге, создавая основу для серьезных и устойчивых союзов. Их энергия направлена не на мимолетные страсти, а на построение прочных связей, где ценятся ответственность, надежность и верность.

Дополнительную поддержку дают гармоничные аспекты к Урану, Нептуну и Сатурну. Уран приносит свежесть и новизну, помогает обновить отношения и внести в них элемент свободы и вдохновения. Нептун усиливает романтику, доверие и духовную близость, открывает пространство для мечты и совместного творчества. Сатурн закрепляет результат, превращая чувства в устойчивый союз, где есть опора и перспектива.

Реклама

Вторая половина января — первая половина февраля может принести кардинальные изменения в любовные взаимоотношения. А запланированное официальное оформление брака и вовсе может быть сорвано или, в лучшем случае, отложено на неопределенное время. Но период благоприятен для новых знакомств, романтических встреч без особых обязательств, привнесения чего-то нового в отношения, что направит вас к счастливым переменам в личной жизни.

С 16 февраля по 30 марта — неблагоприятное время для обсуждения вопросов оформления брачного союза, проведения свадеб, начала романической связи. В это время мы оказываемся под влиянием затмений и ретроградного Меркурия — двух факторов, которые традиционно считаются предупреждающими и создающими проблемы в межличностных взаимоотношениях.

Затмения высвечивают скрытые стороны отношений, вскрывают то, что долго оставалось в тени. Они могут приносить внезапные повороты, эмоциональные кризисы и ситуации, когда привычный порядок рушится. Также Венера в статусе изгнания до 30 марта и это неблагоприятно для сферы отношений. Лучше переждать, чтобы не строить будущее на зыбкой почве.

С 31 марта до 24 апреля — Венера в Тельце, в знаке своего управления. Марс также в Овне, которым управляет. Это одно из самых гармоничных и сильных положений для гендерных планет, а значит и для любовных отношений отношений. Венера и Марс благословляют отношения — эстетика и чувственность усиливаются. В этот период появляется доверие между людьми, многие стремятся к верности и материальной стабильности.

Реклама

Для брака и романических связей это время дарит стабильность, чувственность, нежность и стремление к настоящей близости. Заключение брачного союза в эти дни обещает прочность и устойчивость. Начало романтической связи имеет шанс перерасти в серьезный союз.

С 25 апреля до 27 июня, в целом, период подходит для перехода на новый уровень в отношениях. Транзит Венеры по Близнецам, Раку и Льву в этот период благоприятствует знакомствам, начала совместного проживания, красивым жестам, признаниям. Этот весенне‑летний период добавляет свою особую краску в сферу любви и брака, ведет нас от легких знакомств к глубокой близости и затем — к яркому проявлению чувств. Отношения естественно переходят на новый уровень: от первых шагов до серьезных решений и праздника любви.

Венера в Близнецах (25 апреля — 18 мая) открывает время легкости и общения. Это благоприятный момент для знакомств, романтических переписок, интеллектуального сближения. Отношения рождаются через слова, смех и совместные идеи.

Венера в Раке (19 мая — 12 июня) переносит акцент на глубину чувств и домашний уют. Здесь особенно удачно начинать совместное проживание, укреплять эмоциональную близость, создавать пространство доверия и заботы. Это время, когда любовь становится основой для семьи.

Реклама

Венера во Льве (13 июня — 9 июля) завершает этот транзит ярким аккордом страсти и вдохновения. Она дарит романтике театральность, желание признаний и праздников. Отличный период для помолвок, свадеб и любых событий, где любовь можно показать миру.

С 27 июня и до конца августа — не благоприятный период для любовной сферы. Это время ретроградного Меркурия, транзита Венеры по Деве — знаку падения, а также затмений (12 — 28 августа). Для брака и романических связей это может означать путаницу в ожиданиях, недосказанность, а иногда и возвращение старых историй, которые мешают двигаться вперед.

В отношениях это может проявляться как недосказанность, неверные ожидания или даже возвращение к старым конфликтам, которые казались давно завершенными. Вместо ясности и прямоты возникает ощущение, что слова не доходят до адресата или трактуются иначе, чем было задумано. Таким образом, конец июня — август становится временем испытаний для романтической сферы.

Венера в Деве (10 июля — 6 августа) теряет часть своей силы и проявляется не в романтической щедрости, а в критичности и излишней требовательности. В этот период усиливаться склонность к придиркам, анализу мелочей, поиску недостатков. Вместо легкости и гармонии возникает желание все контролировать, что способно создавать напряжение между партнерами.

Реклама

Особенно значимым становится период затмений с 12 по 28 августа. Хотя Венера будет перемещаться по Весам — знаку силы. Самые сильные пары пройдут этот период без потрясений. Но важно помнить, что затмения всегда связаны с кризисами и переломными моментами, когда скрытое выходит наружу. В любовной сфере это может означать внезапные разрывы, пересмотр ценностей или неожиданные повороты в отношениях. То, что долго оставалось в тени, проявляется резко и требует решения.

Дни с 29 августа по 9 сентября для взаимоотношений и брачного союза очень благоприятны. Это не значит, что отношения обречены, но важно понимать: любые шаги в сторону брака или новых связей в этот период могут оказаться нестабильными. Лучше использовать это время для анализа, внутренней работы и переосмысления, чем для окончательных решений.

С 12 октября на 7 месяцев Селена (светлая кармическая точка) перемещается по знаку Весы и сглаживает негатив, который создает Венера в Скорпионе с 10 сентября. А с 3 октября и по 14 ноября Венера ретроградна в знаках Скорпиона и Весы — для возобновления давних отношений, повторного вступления в брак, время подходит.

В Скорпионе Венера проявляет свои самые страстные и порой разрушительные стороны: ревность, желание контроля, эмоциональные крайности. Селена в Весах же напоминает о равновесии, справедливости и красоте партнерства, возвращая отношения к более чистому и светлому уровню.

Реклама

Ретроградная Венера всегда связана с пересмотром ценностей, отношений и чувств. В Скорпионе она поднимает глубинные страсти, старые истории, скрытые мотивы и может возвращать к прошлым связям, которые требуют окончательного решения. В Весах ретроградность проявляется как проверка партнерских отношений: баланс, честность и равенство становятся главными темами, и любые дисгармонии выходят наружу.

Таким образом, осень 2025 года несет двойное послание: