Таро на неделю от 4 до 10 мая 2026 года / © ТСН

Реклама

Начало мая приносит энергию старта, но не резкого или хаотичного, скорее такого, который рождается из внутренней ясности. На этой неделе продолжится ваша собственная история, которая переходит на новый уровень, вас ждет переплетение интуиции и действий, воспоминаний и амбиций, желание стабильности и потребность в изменениях.

Энергия недели

Это момент рождения импульса, чистого, почти первобытного. Идея, которая возникает внезапно, но ощущается как нечто давно ожидаемое. Будет желание действовать, создавать и что-то инициировать.

Туз Жезлов — это внутренний огонь, который невозможно игнорировать, он проявится внезапным вдохновением или ясностью относительно следующего шага, это возможность, которая появляется неожиданно, но «вовремя» и вы почувствуете, что настал тот самый момент.

Реклама

Настроение недели

Эта неделя разворачивается как внутренний диалог. Верховная Жрица погрузит в тишину, состояние, когда ответы не формулируются словами, а безошибочно чувствуются, ибо интуиция становится главным инструментом ориентации.

К этому добавится ностальгии. Прошлое может неожиданно вернуться через людей, воспоминания и эхо эмоций. Эти теплые, несколько меланхоличные волны, напомнят вам, кем вы были до этого.

И вдруг, резкий контраст, колесница принесет движение. Решения, которые больше невозможно откладывать, момент, когда вы возвращаете себе контроль или теряете его. Здесь важно действие, а не размышления. На фоне этого вы будете нуждаться в стабильности, безопасности, опоре и внутреннем ощущении, что вы «на своем месте».

Парадокс недели прост: душа стремится к покою, а жизнь требует движения.

Реклама

Работа и финансы

В профессиональной сфере эта неделя может начаться мягко, даже вдохновенно. Будут предложения, творческие идеи, приятные переговоры или новые контакты. Это энергия, когда работа ощущаться «живой».

Но за этой легкостью стоит реальность — перегрузка. Слишком много ответственности, обязанностей и задач, которые накопились за последний период. Может возникнуть ощущение, что вы взвалили на себя больше, чем можете нести. Однако за этими мыслями придет выход из застоя, но не достаточно комфортный. Это будет осознание, что старая модель «я все тяну сам(а)» больше не работает.

Эта неделя может стать точкой пересмотра собственной нагрузки и понимания, как реорганизовать дальше работу.

Любовь

У сферы отношений особенно контрастный вид.

Реклама

Королева Пентаклей говорит о тепле, заботе и желании стабильности. Это энергия отношений, которым важна надежность и реальность, а не иллюзорность бытия. Однако рядом стоит Дьявол — символ сильной страсти, магнетического притяжения, но и зависимостей, ревности или нездоровой эмоциональной привязанности. Это сочетание создает напряжение, ведь разум понимает одно, а эмоции тянут к другому.

Поэтому наступает период спросить себя, дают ли эти отношения результат, есть ли развитие или же это просто повторение знакомого вам сценария. Наступает период ясности, а не идеализации ситуации, даже если ответ вам не понравится.

Здоровье

Общий фон выглядит довольно стабильно. Вы будете иметь жизненную силу к восстановлению, неделя обещает положительные изменения. Кроме того, важно соблюдать режим. Организм хорошо реагирует на стабильность, такие как сон и питание.

Однако если вы не обратите внимание на здоровье вас может ожидать эмоциональное истощение или внутренняя апатия, и речь не идет только о физическом состоянии, это скорее об усталости от перегрузки или монотонности. Тело выдерживает, но психика просит перезагрузки.

Реклама

Совет от Таро

На этой неделе необходимо обратить внимание на эмоциональное обновление. Туз Кубков символизирует новое пространство внутри вас, такое как способность снова чувствовать, открытость к новым чувствам и внутреннее очищение от старых эмоциональных сценариев. Речь идет не о контроле и логике, а о разрешении себе быть живыми, чувствительными и открытыми к новому.

© ТСН

Неделя с 4 по 10 мая — это переходный период между внутренним и внешним. Вы одновременно будете чувствовать потребность в стабильности и неизбежность движения вперед, сейчас легко потеряться в обязанностях, застрять в прошлом или пойти за соблазнами, которые не ведут к развитию. Однако именно сейчас есть шанс выбрать честность с самими собой. Если позволить себе слышать интуицию, не изменять собственным ощущениям и постепенно отпускать лишнее, эта неделя может стать не просто очередным этапом, а точкой начала чего-то нового и настоящего.

Новости партнеров