Таро с 29 июня по 5 июля 2026 года / © ТСН

Реклама

Переход из июня в июль всегда особенный — это своеобразная граница, когда первый месяц лета уже «провел» свои уроки, а второй только начинает открывать новые возможности. Впереди — время, когда придётся действовать смело, но при этом не терять человечности и тепла.

Бывают периоды, когда изменения наступают постепенно, почти незаметно. А бывают недели, когда одно событие способно всё изменить. Именно так выглядит конец июня по картам Таро. Несмотря на определенные эмоциональные испытания, общая энергия недели остается очень сильной. Она призывает не ждать, пока кто-то другой изменит обстоятельства, а самому стать автором новой главы жизни.

Энергия недели

Главной картой этого периода становится Король Жезлов — один из самых харизматичных и уверенных в себе арканов Таро, символ человека, который знает, куда движется, не боится ответственности и готов вдохновлять других своим примером.

Реклама

Энергия карты говорит об инициативности, смелости и готовности действовать. Если в последнее время вы откладывали важные решения, эта неделя буквально подтолкнет вас к активности. Особенно благоприятным этот период станет для тех, кто запускает новые проекты, меняет профессиональное направление или давно мечтал проявить свои лидерские качества.

Настроение недели

Эмоциональный фон этого периода будет очень контрастным. Колесо Фортуны открывает дверь к неожиданным переменам. Оно приносит случайные встречи, новости, которые могут изменить планы, и обстоятельства, которые сложатся гораздо лучше, чем ожидалось. Иногда достаточно одного телефонного звонка, одного письма или встречи, чтобы жизнь приняла новый оборот.

На фоне этой динамики появляется Королева Кубков — карта эмоциональной зрелости, сочувствия и мудрости. Она напоминает, что даже в период перемен важно не терять связь со своим внутренним миром. Интуиция на этой неделе будет работать особенно точно, поэтому стоит прислушиваться к себе.

Впрочем, рядом лежит и 3 Мечей — карта, которая может означать прощание с определёнными иллюзиями, завершение эмоционально сложных историй или осознание правды, которую раньше не хотелось замечать.

Реклама

Работа и финансы

Профессиональная сфера на этой неделе выглядит довольно динамично. 6 Пентаклей говорит о взаимной поддержке, справедливом обмене и возможности получить помощь именно тогда, когда она будет наиболее необходима. Для кого-то это станет неделей премии, удачной сделки или выгодного сотрудничества, для других — шансом поделиться собственным опытом или ресурсами.

Но далее появляется одна из самых сильных карт колоды — Башня. Её часто боятся, хотя на самом деле она символизирует не катастрофу, а необходимое разрушение того, что уже давно утратило прочность. В работе это может означать завершение проекта, смену руководства, увольнение, которое в конечном итоге откроет лучшие перспективы, или полное переосмысление профессионального пути.

И именно после этого наступает Мир — карта завершения большого цикла, профессионального успеха и выхода на новый уровень. Поэтому даже если изменения поначалу покажутся болезненными, они приведут к гораздо лучшим возможностям.

Любовь

В этой неделе сфера любви выглядит весьма зрелой. Император говорит о стабильности, ответственности и желании создавать прочный фундамент для отношений. Это карта людей, которые больше не ищут мимолетных эмоций, а стремятся к надежности и взаимной поддержке.

Реклама

3 Жезлов придаёт перспективу. Для многих пар этот период станет временем совместных планов, разговоров о будущем, путешествий, возможно, даже переезда. Одиночек может ожидать знакомство, которое откроет совершенно новые горизонты.

Завершает любовной прогноз 6 Жезлов — карта победы, она говорит о взаимном признании, гордости за партнера и уверенности в правильности сделанного выбора. Неделя будет благоприятна для тех отношений, которые строятся на уважении, открытости и желании вместе двигаться вперёд.

Здоровье

Карты здоровья указывают на постепенное восстановление. Королева Пентаклей напоминает о важности повседневной заботы о себе. Полноценный сон, сбалансированное питание, достаточное количество воды и отдыха сейчас будут действовать лучше, чем любые радикальные методы. 6 Мечей символизирует переход к лучшему самочувствию. Для кого-то это станет завершением периода истощения, для других — началом нового образа жизни. Рыцарь Жезлов приносит много энергии и желание больше двигаться.

Однако не забывайте, что физическая активность должна приносить удовольствие, а не становиться очередной причиной переутомления. Именно баланс станет главным условием хорошего самочувствия.

Реклама

Совет Таро

Не пренебрегайте воспоминаниями, семейными ценностями, искренностью и не забывайте о «внутреннем ребенке». В погоне за новыми достижениями важно не утратить то, что наполняет сердце теплом. Возможно, именно на этой неделе стоит встретиться со старыми друзьями, навестить родных, посмотреть семейные фотографии или вернуться к хобби, которое когда-то приносило радость.

Таро с 29 июня по 5 июля 2026 года / © ТСН

Иногда будущее открывается именно тогда, когда мы помним, откуда начали свой путь.

Новости партнеров