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Три знака Зодиака, которым нельзя демонстрировать свою раздражительность

Три знака Зодиака, которым нельзя демонстрировать свою раздражительность

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

Раздражение, которое будет накапливаться в первой половине дня, после обеда трансформируется в активность, которой сложно будет направлять – энергия может выйти из-под контроля, а человек под ее влиянием – наломать дров. Поэтому очень важно держать себя в руках и направлять силы, а решение исключительно мирных и добрых дел – не рекомендуется что-либо разрушать. 

Сегодня, 31 января, с кем-либо ссориться нежелательно представителем всех знаков Зодиака, но для трех из них конфликты являются категорическим табу. 

Телец

Тельцы – очень вспыльчивые особы: когда количество накопленного ими раздражения переходит в качество, горе тому, кто встанет у них на пути. В таком случае ссора – вот как сегодня – имеет все шансы превратиться в грандиозный скандал, а представители знака – нажить себе смертных врагов. 

Весы

Весы – самый сдержанный и дипломатичный знак Зодиака, его представители крайне редко вступают в конфликты, предпочитая решать любые разногласия миром. Но сегодня терпение может им изменить, в результате чего они рассорятся с кем-то из своих близких. 

Скорпион

Скорпионы – мастера язвительных шуток и едких реплик, которыми они могут задеть за живое кого угодно. Сегодня, как назло, собеседник им попадется впечатлительный, а силы своего напора они не рассчитают, поэтому могут всерьез обидеть ни в чем не повинного человека.

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