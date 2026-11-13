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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
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Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит бояться происходящих событий

Нынешний день — время резких жизненных перемен, которые желательно воспринимать как должное — нужно смириться, а не противиться им

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Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

При этом в решении любых вопросов опираться звезды советуют на те — как моральные, так и материальные –достижения, которые уже имеются у нас в наличии, на новые пока рассчитывать не стоит. Главное — не бояться событий, которые могут произойти — в конечном итоге все сложится к лучшему.

Сегодня, 13 ноября, резкие жизненные перемены ждут представителей всех знаков Зодиака, но трем из них не стоит бояться происходящих событий, поскольку они — к лучшему.

Близнецы

Близнецы не из пугливых, они с готовностью принимают любые повороты судьбы, но сегодня они даже им покажутся чересчур головокружительными. Тем не менее делать скоропалительные выводы из сложившихся обстоятельств не следует — они даже представитель себе не могут, какой приятной стороной это для них обернется.

Рак

Раки считают трагедией любые происшествия, которые не укладываются привычную им картину мира и сегодняшний день в этом смысле — не исключение: любые события они встретят, как говорят в таких случаях, в штыки, но звезды приготовили для них приятный сюрприз: любые эпизоды будут иметь только приятные последствия.

Рыбы

Рыбы, которые редко воспринимают окружающую их действительность — представители знака украшают ее своими мечтами и фантазиями, но сегодня они откажутся от такого «декорирования», а суть происходящего в результате их не устроит. Но и переживать по их поводу им не стоит — на самом деле все совсем не так неприятно, а наоборот.

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