Транзит Белой Луны по знаку Рыб: что с нами произойдет с 12 сентября по 13 апреля

12 сентября 2022 с 09:29 по киевскому времени Белая Луна (Селена) начинает свой транзит по знаку Рыбы до 13 апреля 2023 года. В астрологии Белая Луна относится к числу "фиктивных" планет, является производной Луны и описывает лунный перигей, когда Луна находится близко к Земле и, следовательно, светит в небе наиболее ярко.

Мифологически Белая Луна происходит от греческого "селас" - свет, блеск, лучистая. Селена – дочь Солнца (Гелиоса), олицетворяет богиню Луны. Самый красивый миф, рассказывающий о Луне – Селене, повествует о ее полной грусти любви к прекрасному юноше Эндимиону, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Все во Вселенной имеет циклическое движение, поэтому события и процессы на нашей планете Земля так же имеют циклический характер. В предыдущий раз Белая Луна перемещалась по знаку Рыб с 13 сентября 2013 по 13 апреля 2014, т.е. ее цикл – 7 лет.

Рыбы – самый духовный знак Зодиака, относящийся к стихии Воды, которая символизирует женское начало и пассивность в астрологии. Белая Луна в Рыбах проявляется внешне менее активно, но дает больший акцент на события внутренней жизни. Ни один из известных металлов не соответствует Рыбам, их цветы - лотос и водяная лилия и два камня - фиолетовый аметист и прозрачно-зеленый изумруд. Этим можно воспользоваться, чтобы усилить положительное воздействие транзита Белой Луны по Рыбам на вашу жизнь.

Символически Белая Луна олицетворяет светлое начало в человеке, истоки этого начала, указывает через что человек получает поддержку Мира Света в своей жизни. Белая Луна относится к числу кармических показателей гороскопа, указывая, что светлого наработано в предыдущих воплощениях. Знак Рыбы для нее очень гармоничный, позволяет максимально раскрыть свои качества.

Нептун – главный управитель знака Рыбы, в мифологии – римский бог морей и океанов. Первоначально он почитался как бог вод. Его супругой была богиня источников Салация. С развитием мореплавания планету Нептун начали почитать как бога моря. Он имел многочисленную свиту, в которую входили божества, олицетворяющие бури, ветры, штили и хорошую погоду. В честь Нептуна в Риме на Марсовом поле был воздвигнут храм. Нептун почитался людьми, связанными с морем или отправляющимися в морское путешествие.

В греческой мифологии Нептуну соответствует Посейдон – бог-олимпиец, повелитель морского царства и всех его обитателей. Его культ получил широкое распространение, поскольку греки, в отличие от римлян, были более искусными и опытными мореплавателями. Согласно их представлениям, чудесный дворец его брата-громовержца – Зевса (Юпитера), находился глубоко в пучине моря. Юпитер – второй управитель знака Зодиака Рыбы. Посейдону, вооруженному грозным трезубцем, были послушны моря, океаны и все их обитатели. Его прекрасная супруга Амфитрита – дочь вещего старца Нерея, который почитался как добрый, мудрый и справедливый советник.

Рыбы – знак, завершающий Зодиак, один из самых миролюбивых, добрых и мудрых. Перемещаясь по этому знаку, Белая Луна усиливает в людях лучшие качества, способствует пробуждению творческих способностей, светлых чувств и эмоций, сострадание к людям и животным.

Есть и отрицательный момент движения Белой Луны по Рыбам – люди в меньшей степени стремятся бороться за свои права и свободу (а транзит в предыдущие 7 месяцев – по Водолею, максимально включил эти энергии), предпочитая "плыть по течению". Но именно тот, кто преодолевает сопротивление течения, сможет достичь счастья и внутренней гармонии в ближайшие 7 месяцев.



Символ знака Рыбы - плывущие в разные стороны две рыбки. Этот символ не случаен, он указывает на два пути: вверх против течения, к достижению цели, и вниз по течению - в никуда. Белая Луна в Рыбах дает тонкое и невероятно чувствительное мировосприятие, способствует интуитивным озарениям, помогает отличить истину от лжи. Это наш Ангел-Хранитель, поэтому в течение всего транзита по Рыбам будет всячески помогать каждому, не сойти с намеченного пути и сохранить веру в себя и в светлое будущее.

Во всем мире в последнее время наблюдаются рекордные закупки антидепрессантов, а психологическая стабильность – это очень важно. Белая Луна в Рыбах поможет стабилизировать психическое состояние многих людей, избавиться от страхов, заняться духовным ростом и самоисцелением. Люди, соблюдающие нравственные законы, помогающие больным и бедным, смогут избавиться от постоянно повторяющихся проблем и обеспечить потомков прекрасной кармой.

Ближайшие 7 месяцев для многих – очень ответственный период. Прекрасная возможность исправить прошлые ошибки и улучшить качество жизни. Появятся новые духовные лидеры, целители, проявят себя талантливые люди, которые могут своим творчеством положительно воздействовать на людей.

Белая Луна в 12 –м знаке Зодиака (последнем, завершающем определенный цикл), вознаграждает за проделанную работу и добрые дела. Воздаяние приходит в виде неожиданных даров от других людей, исцеления, притока денежных средств, гармонии в личной жизни и семье.

Наиболее благоприятен транзит Белой Луны с 12 сентября 2022 до 13 апреля 2023 для людей, у которых также Белая Луна в знаке Рыбы (день начала и завершения зависит от часового пояса и приближенности к високосному году, поэтому может изменяться в пределах плюс/минус до суток):

с 17 сентября 1931 по 17 апреля 1932,

с 17 сентября 1938 по 18 апреля 1939,

с 17 сентября 1945 по 17 апреля 1946,

с 16 сентября 1952 по 16 апреля 1953,

с 16 сентября 1959 по 16 апреля 1960,

с 16 сентября 1966 по 16 апреля 1967,

с 15 сентября 1973 по 15 апреля 1974,

с 14 сентября 1980 по 14 апреля 1981,

с 15 сентября 1987 по 14 апреля 1988,

с 14 сентября 1994 по 14 апреля 1995,

с 13 сентября 2001 по 14 апреля 2002,

с 12 сентября 2008 по 13 апреля 2009,

с 13 сентября 2015 по 12 апреля 2016.

Все, кто родился в это время, кармически связаны со Вселенской гармонией и сокровенными тайнами Космоса. В ближайшие 7 месяцев у людей, родившихся в эти периоды, произойдут судьбоносные события положительного характера. Это время раскрытия внутреннего потенциала, осознания своих сверхспособностей, обретения ментального равновесия. Творчество таких людей производит целительный эффект, необъяснимым образом приводить в норму психическое состояние масс людей. Медитации помогают сконцентрироваться и получить нужную информацию из Космоса, а также избавиться от зависимостей и мрачных мыслей.

Транзит Белой Луны по Рыбам благоприятен для секретных служб, разведки, а также развития медицинской сферы и фармакологии, морской логистики, химической промышленности. Легче и быстрее будут создаваться приюты и лечебные учреждения, организовываться помощь для людей и животных.

Интересно, что Белая Луна в Рыбах никогда не бывает у Тельцов, Близнецов, Раков, Львов, а также представителей первой и второй декады знака Дева и почти всей третьей декады знака Овен. Поэтому, этот транзит будет оказывать меньшее позитивное влияние на эти знаки Зодиака.

С 12 сентября 2022 до 13 апреля 2023 на всех уровнях становятся доступны секреты и тайны, о которых раньше даже не подозревали. Через сферу духовности и веры можно найти ответы на многие вопросы, а на самые неприятные и сложные ситуации, посмотреть под другим углом.

13 сентября в 10:13 Белая Луна выйдет из Рыб и перейдет в Овен – первый знак Зодиака (Зодиак – Круг Жизни).

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