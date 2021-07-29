Транзит Марса по знаку Девы 29 июля - 15 сентября 2021: время для карьеры и важных решений

29 июля в 23:32 по киевскому времени, Марс, планета активности, физической силы, страсти и энергии, входит в знак Девы и будет перемещаться по этому знаку до 15 сентября 03:13.

Символ представляет изображение круга, из которого направлен вектор силы, как показатель активного мужского начала. Марс в "чистом виде" - Ариес, миролюбивый пастух и у него есть пика (похожая на символ), которой он защищает овец от волков, рассказывает астролог Марина Скади.

По принципу аналогии, знак зодиака - Дева, можно представить как поле колосящейся по ветру пшеницы. Это период сбора урожая, заготовки на зиму, стремление сберечь полученное наиболее оптимальным и практичным способом. Важность знаний и навыков, системности, мелочей и деталей, умений и профессиональных способностей, описывает мутабельное качество (переменчивость) Девы, которая подготавливает новый этап.

Марс имеет огненную природу, движение по знаку земной стихии, способствует рассудительности в действиях, люди склонны поступать осторожно, задумываться о последствиях. Приходит осознание того, что может помочь в реализации целей, в решении актуальных вопросов. Успех в это время приходит через других людей, благодаря взаимной пользе. Дополнение и подтверждение, необходимое нам из окружающего мира, позволяет ощутить себя более цельной личностью.

Транзит Марса по знаку Девы - подходящее время для того, чтобы задуматься о профессиональной сфере, решить накопившиеся вопросы, устранить бытовые проблемы. С 29 июля по 15 сентября 2021 происходит становление, укрепление и достижения максимального развития всех тех начинаний, которые активизировались в предыдущие месяцы. Отличительной особенностью этого транзита является материализация проявлений, обретение конкретных форм. Энергии Марса в Деве - гибкие, пластичные, что позволяет соединять многие направления в один общий процесс взаимодействия. Люди организованны, вовремя приходят на работу и многое успевают, ответственно подходят к своим трудовым обязанностям.

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В ближайшие полтора - два месяца увеличится количество обязанностей, однообразной работы. До 16 августа Венера движется по Деве (статус падения), т.е. в период с 29 июля по 15 августа Марс с Венерой в одном знаке, но для личной жизни этот период неблагоприятен. Все слишком заняты работой, повседневными делами, а на любовные взаимоотношения времени не хватает. Мужчины и женщины чаще конфликтуют друг с другом по самым незначительным поводам, из-за мелочей, атмосфера совершенно не располагает к романтике.

Благодаря транзиту Марса в Деве многие смогут пересмотреть свои взгляды на жизнь, на подход в работе, реально оценить отношения с партнером. Рациональность выступит на первый план - многие иллюзии разрушатся, люди "заземляются", озадачиваются реалиями современного мира. Обстоятельства этого периода, помогают навести порядок в жизни, но при этом, не стоит углубляться в мелочи - старайтесь объективно, в полном объеме оценивать ситуацию.

Тема здравоохранения и медицины будет актуальна для многих, как в глобальных масштабах, так и личном уровне. Прибавится работы у врачей, косметологов, массажистов.

С 12 августа Меркурий входит в знак Девы, где имеет статус управления, а 19 августа соединяется с Марсом - вторая декада месяца особенно благоприятна для решения вопросов по работе, а также для увольнений и начала новой деятельности. Поскольку Уран в Тельце в гармонии с Меркурием и Марсом, то стоит использовать потенциал этого периода максимально - можно произвести реорганизацию производства, обновить технику и оборудование, заняться совершенно новым для себя направлением.

Особенно ресурсный период для Дев, Козерогов и Тельцов - возможны финансовые успехи, если сосредоточиться на работе, карьере, деловых взаимоотношениях.

Скорпионы и Раки также почувствуют себя удовлетворенными к середине сентября 2021, если будут заняты профессиональными и повседневными делами.

Сложный период для представителей знака Рыбы - двусмысленные ситуации изматывают, прилагаете много усилий, а результатов желанных не видите. Проблема в том, что в этот период вы находитесь в ситуации выбора. В зависимости от принятого решения возможен ваш успех или разочарование.

С препятствиями столкнутся Близнецы и Стрельцы - их причина может быть обусловлена недостатком опыта, ошибками, конкуренцией.

Начало сентября - опасный период: Марс в оппозиции с ретроградным Нептуном (точный аспект 2 сентября 2021). В эти дни можно по неосторожности потерять или испортить работу, проект, упустить благоприятные шансы и возможности. Лучше не назначать на эти дни операций, осторожно принимать медикаменты и быть бдительными в быту, при работе с оборудованием и механизмами.

Воспользуйтесь положительными возможностями транзита Марса по Деве - сконцентрируйтесь на вопросах, связанных с самореализацией, работой, карьерой, деньгами. В этот период можно произвести конструктивные преобразования в профессиональной сфере, улучшить свое материальное благосостояние.

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