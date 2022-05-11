Транзит Юпитера по Овну 11 мая - 27 октября 2022 года: как он отразится на событиях в Украине

Транзит Юпитера по Овну 11 мая - 27 октября 2022 года: как он отразится на событиях в Украине

С 11 мая по 27 октября 2022 года Юпитер (планета - благодетель), входит в знак Овна. Самая большая планета солнечной системы в астрологии отвечает за традиции, мораль и справедливость, а также экспансию, высшее образование, зарубежье.

Овен - первый знак Зодиака, его характеристики - скорость, движение, физическая сила, напор, энергия, воинственность. Юпитер - социальный центр, перемещаясь по Овну, защищает всех, кто переживает социальную несправедливость, помогает одержать победу над врагами, агрессивными людьми. Тот, кто задумал причинить зло, вне зависимости от масштаба, потерпит поражение, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Транзит Юпитера по Овну принесет Украине благоприятные перемены, расширит возможности взаимовыгодного сотрудничества с другими странами. Международные сообщества будут оказывать необходимую помощь Украине для борьбы с агрессией российской армии. Прежде всего это касается военной помощи, вооружения, современной техники. Также люди, вынужденные уехать из Украины, смогут получить необходимый статус за рубежом, защиту, благополучно решить все возникающие сложности.

Юпитер в Овне способствует быстрому решению проблем, юридическим делам, открывает возможности, позволяющие начать новую жизнь. После вторжения России в Украину украинские беженцы будут приняты в правовую систему государства, получат быстрый доступ к языковым курсам, школам и детским садам, социальным пособиям, рынку труда через центры занятости.

Даже те люди, которые не могли по разным причинам выехать из своей страны, при транзите Юпитера по Овну обретают благоприятные перспективы быстро интегрироваться в социум в новой стране. Успех этого во многом зависит от быстроты реакции, готовности работать, усердно учить язык той страны, которая выбрана для постоянного или временного проживания.

С 25 мая до 5 июля 2022 по Овну движется Марс и максимально активизирует благоприятные влияния Юпитера. Это будет время явного продвижения на пути реализации замыслов на разных уровнях. Удача и везение на стороне тех, кто защищается, кто борется за свою свободу.

Полномасштабное российское военное вторжение в Украину будет подавлено, благодаря воодушевлению и невероятной энергии украинских воинов, а также военной помощи дружественных стран. Первые яркие результаты будут видны в июне 2022-го, а к концу октября этого года можно ожидать освобождения Украины от российских войск.

Агрессор всегда проигрывает, нет равенства между нападением и сопротивлением. В российско-украинском вооруженном конфликте Украина защищается от российской военной агрессии, просит помощи у других стран и получает ее. Этому способствуют положительные влияния транзита Юпитера в Овне. Планета благоволит тем, кто нуждается в защите и наказывает всех, кто поступает агрессивно, кто разрушает, пытаясь подавить традиции, культуру и язык народа.

Цель Юпитера в Овне - поддерживать социальный мир, планета против вражды между народами. Попытки России уничтожить украинскую нацию ни к чему не приведут.

Июнь 2022-го для нашей страны окажется исторически важным, события будут иметь продолжение в первой половине 2023 года, когда Юпитер после возврата в знак Рыбы 28 октября 2022 снова вернется в Овен на 5 месяцев 21 декабря 2022. Несомненно, происходящие изменения и начинания при транзите Юпитера по Овну окажутся позитивными для Украины.

Овен - знак стихии Огня, находится под управлением Марса, Юпитер управляет самым ярким и позитивным знаком - Стрельцом. Между планетами и знаками нет конфликта, это взаимодействие дает яркие перспективы и мощные энергии для реализации целей.

После Овна в Зодиаке следует Телец, а Украина находится под влиянием этого знака. Соответственно, планета большого счастья - Юпитер, с 16 мая 2023 войдет на год (до 26 мая 2024) в знак Тельца и принесет нашей стране процветание.

Поскольку в ближайшие два года затмения проходят по оси Телец - Скорпион, а в знак Тельца Юпитер войдет 16 мая 2023 года, то уже в скором времени в Украину придет спокойствие, а жизнь будет комфортной и счастливой. Люди будут возвращаться домой, заново строить свою страну, возрождать высокий уровень национальной культуры.

В периоды с 11 мая по 27 октября 20022 и с 21 декабря 2022 по 16 мая 2023, будет решен целый ряд глобальных проблем, что приведет к справедливому перераспределению влияния и ресурсов в мире. А Украина в этом процессе сыграет ключевую роль и займет достойное место среди европейских стран.

Транзит Юпитера по Овну особенно благоприятен для представителей знаков стихии Огня (Овен, Лев, Стрелец). Не упустите свой счастливый шанс! Успех ждёт тех, кто сумеет предложить что-то новое, проявит инициативу, смело будет браться за новые проекты. Вы найдете свое место под Солнцем, решите большинство трудных задач, связанных с темой зарубежья и партнерами издалека. Благоприятное время для защиты дипломов и диссертаций, получения ученой степени, повышения квалификации, карьерного продвижения - ваши усилия будут вознаграждены.

Близнецам и Водолеям также сопутствует везение в период транзита Юпитера по Овну, однако старайтесь не строить долгосрочные планы. В этот период наибольшего развития достигают краткосрочные проекты, стартапы. Обозначьте для себя временные границы (не более года) и распределите свои ресурсы в соответствии с этим. Действуйте быстро, не затягивайте с принятием решений. От первой мысли до шагов к ее воплощению не должно пройти слишком много времени, иначе возможности будут упущены. Не время для отдыха - работайте, заявляйте о себе, в первую очередь думайте об интеллектуальном и духовном наполнении, а потом уже и о материальном.

Весы могут столкнуться с несправедливостью в свой адрес. Возможно, вам придется поступиться своими принципами, отказаться на время от воплощения своей мечты. Не рассчитывайте на помощь окружающих, т.к. эти люди окажутся бессильными или ошибочно направят вас по ложному пути. Юпитер в Овне в оппозиции к вашему Солнцу - время делать сложный выбор. Действуйте самостоятельно, полагайтесь только на собственные умозаключения при принятии решений, и вы сведете до минимума негативное влияние транзитного аспекта.

Козероги и Раки, энергии у вас много, порой, окружающий мир не успевают за вами. А результат - то и дело возникают препятствия на пути к успеху. Вам не помогут собственные упрямство и гордость, старайтесь быть полезным обществу, ведите активную социальную жизнь, помогайте, занимайтесь волонтерством - вы сильны в коллективе. Однако сейчас не стоит предпринимать упорные шаги для повышения своего статуса или продвижения в карьере. В отношениях с иностранными партнерами не все так гладко, как хотелось бы.

Тельцы, Девы, Скорпионы, Рыбы смогут использовать влияния Юпитера в Овне с пользой, если правильно поймут главное - времени на раскачку нет, нужно действовать быстро и много работать, помогая тем, кто менее удачлив в этот период. Приветствуется благотворительность, оказание посильной помощи тем, кто нуждается в поддержке и защите.

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