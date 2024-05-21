Транзит Юпитера с 26 мая 2024 по 9 июня 2025 года: что ждет ваш знак Зодиака в этот период

Влияние транзита Юпитера с 26 мая 24 года по 9 июня 2025 ощутят все представители знаков Зодиака, поскольку планета масштабирует как хорошее, так и плохое. Кто-то столкнется с напряженными жизненными ситуациями, а кто-то получит больше возможностей и жизнь станет ярче и счастливее.

Годы предыдущего транзита Юпитера по Близнецам:

27.05.1941 – 10.06.1942, в этот период Уран находился в Тельце также, как и сейчас.

10.05.1953 по 24.05.1954, далее, через каждые 12 лет до нашего времени.

В Близнецах Юпитер имеет статус изгнания, а это значит, что пояса придется завязать потуже в этот период. Велика вероятность продовольственных проблем во многих странах. Публичным людям нужно быть осторожными в этот период, чтобы не стать жертвой интриг, клеветы и сплетен. Но, с другой стороны, Юпитер в Близнецах побуждает расширять знания, обучаться и переквалифицироваться, чтобы найти себе место в этой глобально меняющейся системе.

Миф о Близнецах связан с любовью громовержца – Зевса или Юпитера, к жене спартанского царя Тиндарея – Леды, которая отличалась поразительной красотой. Многих в древней Греции очаровала она, а Зевс сразу же решил покорить сердце Леды, как только увидел ее. Вскоре Леда родила от Зевса двоих детей – сына Поллукса и дочь Елену-Прекрасную, из-за которой впоследствии разгорелась Троянская война. Через некоторое время от царя Тиндарея Леда родила еще двоих детей – сына Кастора и дочь Клитемнестру. Своего сына Поллукса Зевс или Юпитер, наделил бессметрием, а его сводный брат Кастор, рожденный от царя Спарты, был смертным. Братья приняли участие в легендарном походе аргонавтов за золотым руном.

Братья, как близнецы, всегда были вместе и никогда не расставались. После смерти Кастора, которого убил двоюродный брат Ид, Поллукс попросил своего отца – Зевса, лишить его бессмертия, чтобы он мог умереть и соединиться с братом в царства Аида. Зевс не хотел смерти сына, но уступил его просьбам. Поллукс стал жить вместе со своим братом один день в подземном царстве Аида, а один день – на Олимпе, вместе с богами. Древние греки почитали братьев, как защитников людей. Зевс превратил сводных братьев в звезды, чтобы они напоминали о братской любви, которые были очень похожи, как близнецы.

Планета Юпитер названа в честь римского бога Юпитера (греческое имя Зевс) – отца богов, громовержца, верховного бога неба. Юпитер несет свет, молнии и грозы, незатихающие бури. В гневе могущественный властитель неба способен метать молнии, поражая ими всех непокорных его священной воле. Согласно легенде, у ворот замка Юпитера-Зевса всегда стоят две чаши: в первой хранятся дары Добра, а во второй – Зла. Временами Юпитер зачерпывает содержимое этих чаш и посылает его на Землю, людям.

Юпитер – самая крупная планета Солнечной системы, постоянно расширяется за счет того, что втягивает в себя все, что появляется в космосе в пределах ее мощности поглощения относительно мелких небесных тел, т.е. работает как пылесос.

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ОВЕН

Юпитер будет проходить по 3 дому, расширяя круг знакомств, увеличивая количество поездок, общения с родственниками станет больше и будет происходить намного чаще. В этот период вы почувствуете прилив энергии и сил, в вас зародится оптимизм и жизнерадостность, появится стремление к саморазвитию и жажда новых впечатлений. В целом, транзит Юпитера по Близнецам благоприятен для Овнов, поскольку образует символический гармоничный аспект к вашему Солнцу. Но, главное, не озадачиваться слишком масштабными проектами и задачами.

ТЕЛЕЦ

Проходя транзитом по 2 дому, который связан с накоплениями, доходами, имуществом, Юпитер даёт прекрасные шансы заработать и решить материальные проблемы, однако, на слишком масштабные результаты, рассчитывать не стоит. Уделите больше внимания созданию фундамента, что включает раскрытие и применение своих врожденных талантов и способностей. Больше говорите, вдохновляя окружающих своей речью. Счастливые возможности появляются согласно пониманию того, что не только материальные ценности есть в этом мире.

БЛИЗНЕЦЫ

Транзит Юпитера будет проходить по 1 дому. Это дом вашей личности, социальной активности, внешнего вида. В этот период велик риск набрать лишние килограммы. Но в период транзита по Близнецам вам будет сопутствовать удача и везение, практически во всех делах. Можно получить поддержку от влиятельных людей, обзавестись выгодными контактами и полезными связями. Многие сферы жизни переосмысливаются, меняются мировоззрение и убеждения. Юпитер в Близнецах способствует более быстрому и лёгкому построению контактов.

РАК

Юпитер будет проходить по 12 дому – скрытые враги, интриги, заграница, уединение или изоляция, а также медитация, просветление, жертвенность, вера, связь с людьми издалека, работа с иностранцами. Возможны большие неожиданные расходы, чтобы решать возникающие проблемы, в том числе, и по здоровью. Это время становится переломным для представителей знака Рак, поскольку они получают уникальный шанс избавиться от всего, что мешает им жить полноценной и благополучной жизнью. Ведь следующий транзит Юпитера будет по знаку Рака и начнется 10 июня 2025 года.

ЛЕВ

Проходя транзитом по 11 дому – доходы от карьеры, желания, амбиции, друзья и единомышленники, группы по интересам, интернет, Юпитер принесет с собой волну позитивных возможностей, поскольку образует гармоничный аспект с вашим Солнцем. Транзит способствует насыщенной интеллектуальной деятельности, общественным делам. Вы можете стать неформальным лидером, революционером и вам будет сопутствовать везение. Освободившись от бремени прошлого, вы сможете открыться для новых возможностей и пережить истинное благополучие в настоящем моменте.

ДЕВА

Юпитер в Близнецах образует напряженный аспект к вашему натальному Солнцу, поэтому для вас ближайшие 12 месяцев будут сложными. 10 дом связан с социальным статусом, репутацией, карьерой, главными жизненными целями. Вы, как будто бы зависимы от того, что вы делаете, к чему стремитесь. Очень много вашего времени и внимания будет занимать работа. Возможны трудности, в профессиональной сфере, можете чувствовать неудовлетворённость своей деятельностью. Год важных знакомств, встреч с влиятельными людьми.

ВЕСЫ

Юпитер будет проходить по 9 дому и образует гармоничный аспект в Солнцем в личном гороскопе. Становятся актуальными вопросы зарубежья, высшего образования, религии, традиций. Счастливых шансов и возможностей расширения будет достаточно в ближайшие 12 месяцев, чтобы качественно преобразовать свою жизнь, главное их не упустить. В отношениях в коллективе вы становитесь центром внимания, привлекая внимание и уважение своих коллег. Год подходит для начала преподавательской деятельности, запуска курсов.

СКОРПИОН

Проходя транзитом по 8 дому, который говорит о кризисных ситуациях, глубоких трансформациях, деньгах партнера и финансовых организаций, наследстве, тайнах, сексуальных связях. После транзита Юпитера по Близнецам, вы обретете новые навыки и способности, которые помогут преодолеть жизненные препятствия и достичь новых высот, с высокой долей вероятности, уже в 2025 году. В решении вопросов поиска работы или источников дохода, усиливается желание рисковать, выходить за пределы своих привычных рамок, идти вперед с уверенностью и страстью.

СТРЕЛЕЦ

Юпитер будет проходить по 7 дому – это сфера партнерства, личных и деловых взаимоотношений. Улучшение семейной жизни и дел, связанных с другими людьми, характерны для этого периода, если вы готовы к компромиссам. Это хорошее время для подписания долгосрочных договоров, совершения поездок, связанных с вашим бизнесом. Это всё будет нести относительный успех, но планируйте одно, а рассчитывайте на то, что получите раза в два меньше. Проявляйте осторожность, сведите риск к минимуму, чтобы избежать потрясений.

КОЗЕРОГ

Проходя транзитом по 6 дому, который является домом подчинения, бытовых вопросов, повседневной работы, вопросов здоровья-нездоровья, Юпитер приносит множество забот и хлопот. Возможны депрессивные настроения в этот период, потому что работы много, на вас взваливают дополнительные обязанности, а зарплата не возрастает, а может даже и уменьшается. Приходится экономить, чтобы не влезать в долги. Могут активизироваться болезни в этот период. Ваши связи, знакомства и контакты с коллегами, становится более значимыми, чем прежде.

ВОДОЛЕЙ

Юпитер будет перемещаться по 5 дому и образовывать гармоничный аспект с вашим натальным Солнцем. Проходя транзитом по 5 дому – это творчество, образование, хобби, романтические отношения, дети, а также бизнес, как наше детище, Юпитер даёт прекрасные перспективы по этим жизненным областям. Этот транзит является для вас периодом подъёма, роста и достижений. Будет сопутствовать удача во всём, поэтому действуйте смелее, разумный риск приветствуется. Если у вас нет детей, то вы сможете стать родителями в это время, а если дети есть, то они порадуют вас.

РЫБЫ

Проходя транзитом по 4 дому, который характеризует эмоции, дом и семью, недвижимость, представляет собой фигуру матери, а также завершения, после которых последуют скорые начинания, Юпитер образует напряженный аспект с вашим Солнцем и приносит в жизнь соответствующие обстоятельства. Период испытаний на психологическую устойчивость, веру в себя, преодоления препятствий и конфликтов. В семье можем возникнуть множество проблем, которые требуют мудрого подхода для того, чтобы их разрешить без вреда друг для друга.

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