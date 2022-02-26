Три знак, которым сегодня нельзя ни с кем ссориться

Сегодня, 26 февраля, избегать конфликтов нужно всем знакам Зодиака, но для трех из них они могут иметь особенно серьезно последствия.

Энергетика дня позитивна, но настолько хрупка, что ее легко нарушить не только резким словом, но и неприязненным взглядом, поэтому не стоит допускать ни злых высказываний, ни негативных мыслей – особенно, если они касаются других людей. Нежелательно также допускать ссоры, они могут привести к осложнениям в отношениях с близкими людьми – вплоть до разрыва.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы обычно копят раздражение довольно долго, но уж коль скоро они выходят из себя, затолкать их обратно бывает более чем сложно. Однако в этот раз им придется держать себя в руках, несмотря ни на какие – уважительные – обстоятельства, если, конечно, они не хотят рассориться с близким человеком в пух и прах и, в результате, остаться в одиночестве.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы умеют и, чего уж тут греха таить, любят конфликтовать и являются, можно сказать, мастерами этого дела, но сегодня им лучше воздержаться от этого занятия. Выбрав не самый благодарный объект – например, свое непосредственное начальство, они рискуют испортить с ним отношения, а, как следствие, и осложнить свое продвижение по карьерной лестнице.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы, состоящие из двух существ, уживающихся в одном теле, в полной мере прочувствуют присущую им двойственность. Так, если одна их половина будет настаивать на мирном сосуществовании с окружающими людьми, то вторая – из чувства противоречия – станет лезть в бутылку по поводу и без повода, конфликтуя как с близкими, так и с совершенно незнакомыми людьми, что может привести к серьезному скандалу.

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