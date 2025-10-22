- Дата публикации
-
Категория
Астрология
- Количество просмотров
- 394
- Время на прочтение
- 2 мин
Три знака Зодиака, которые сегодня рискуют поссориться с любимым человеком
День, когда информация, приходящая с самых разных сторон, легко понимается и запоминается, поэтому необходимо получать новые знания и навыки.
Это время также не подходит для общения — вероятен конфликт даже с близкими и любимыми людьми, поэтому его рекомендуется провести в одиночестве.
Сегодня, 22 октября, с любимым человеком могут поссориться представители всех знаков Зодиака, но для трех из них такая вероятность особенно опасна.
Лев
Львы, которые часто высокомерно относятся не только к посторонним, но и к самым близким людям, сегодня могут сказать или сделать нечто такое, что всерьез оскорбит их вторую половинку. Неудивительно, если они решат, что дальше им с представителями знака, как говорится, не по пути.
Стрелец
Стрельцы обладают удивительным качеством: они сначала говорят и только потом думают над своими словами, из-за чего часто попадают в неудобное положение. Сегодня одной неловкостью не обойдётся: представители знака умудрятся сказать то, что смертельно обидит близкого человек.
Водолей
Водолеи, отличающиеся взбалмошностью, способны на странные и неожиданные поступки, чем доводят находящихся рядом с ними людей до белого каления. Вот и сегодня представители знака рискуют сотворить что-то такое, что станет последней каплей в чаше терпения их второй половинки.
