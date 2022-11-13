Три знак Зодиака, которым сегодня можно покупать и продавать

Не самый простой день лунного календаря, который, тем не менее, зачастую приносит потрясающие результаты. Так, могут решиться давние проблемы, которые долгое время осложняли жизнь, покупки окажутся на редкость удачными, а продажи – если понадобится сбыть что-то с рук – принесут солидную прибыль.

Сегодня, 13 ноября, покупать и продавать можно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них, несмотря на выходной, купля-продажа окажется особенно успешным занятием.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, как люди основательные, сосредоточатся на солидной покупке, которая может быть как крупной бытовой техникой, так и средством передвижения. В любом случае приобретение окажется максимально удачным: во-первых, оно устроит своего хозяина на все сто процентов, а во-вторых, прослужит долгие годы – до тех пор, пока их не решат поменять – и верой и правдой.

Близнецы (22.05 – 21.06)

У Близнецов вряд ли есть определенная цель в отношении покупок, но это не помешает им отправиться в поход по магазинам. Надо сказать, что их намерения окажутся оправданными: им удастся приобрести вещи, о которых они давно мечтали, по акциям, со скидками, пополнив таким образом коллекцию одежды, обуви и безделушек.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы – прежде всего те, кто в последнее время подумывает о перемене места жительства – смогут наткнуться на привлекательное предложение, от которого грех отказываться. Главное, не упустить счастливый во всех отношениях шанс перебраться на новое место жительства – вполне возможно, что не только в другой район или город, но и в другую страну.

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