Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит сплетничать

День, когда мало кто из нас может объективно оценить как свои успехи, так и себя самого. Под влиянием лунной энергии человек может, сам того не желая, стать высокомерным, тщеславным, хвастливым и склонным сплетничать и осуждать окружающих.

Сегодня, 9 декабря, склонными к обсуждению – и осуждению – окружающих станут представители всех знаков Зодиака, но трем из них звезды категорически не рекомендуют этого делать.

Телец

Тельцам, прежде чем начать сплетничать о ком-либо, неплохо бы сначала внимательно посмотреть по сторонам. В противном случае объект их осуждения и злых шуток, находясь рядом, может услышать все от начала до конца. Трудно сказать, какой будет его реакция, но надеяться на позитив надеяться не стоит.

Близнецы

Близнецов не назовешь большими любителями слухов и сплетен, но иногда – что называется, под настроение – они с удовольствием это делают. Вот и сегодня, встретившись с кем-то из друзей или подруг, они могут завести разговор о ком-то из общих знакомых. Увы, результат будет невеселым: подробности жизни этого человека могут вызвать у него… зависть.

Дева

Девы отрицают свою любовь к сплетням, но предаются этому занятию при любой возможности. Сегодня у них появится желание осудить человека, от которого зависят. Лучше воздержаться, иначе с ними может произойти банальная история: их слова дойдут до ушей того, кого они осуждают, а он может и не простить.

Читайте также: