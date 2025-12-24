Три знак Зодиака, которым сегодня нельзя покупать готовую еду

Гороскоп / © Credits

С опаской надо подходить и к питанию — любая несвежая или некачественная пища может негативно сказаться на самочувствии м здоровье в целом что особенно неприятно накануне праздника.

Сегодня, 24 декабря, готовую еду нежелательно приобретать представителям всех знаков зодиакального круга, но для трех из них такие продукты особенно опасны.

Овен

Овнам, как бы им ни хотелось попробовать что-то новое, ни в коем случае нельзя покупать непривычную для них еду — они е знают, как отреагирует на нее их организм. Стоит помнить о том, что человеку, выросшему в наших широтах, полезнее не экзотические, а местные овощи и фрукты.

Стрелец

Стрельцам, как бы они ни торопились, не стоит соблазняться уличной едой. Сегодня такая пища станет для них настоящей лотереей: с одной стороны, они могут отделаться изжогой, а с другой, серьезно отравиться — вплоть до вызова скорой, которая препроводит их в больницу накануне Рождества.

Рыбы

Рыбам, даже если они не будут успевать приготовить свои любимые салаты, лучше вовсе обойтись без них, чем покупать магазинные, сделанные из продуктов сомнительной свежести и заправленный прокисшим майонезом — прямо скажем, не самым полезным для организма соусом.

