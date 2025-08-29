- Дата публикации
Три знака, чьи слова сегодня обретут особую — магическую — силу
День активных действий, когда можно воплощать в жизнь свои профессиональные планы. Этому в значительной степени поспособствует уверенность в собственных силах, которую сегодня почувствуют все.
Большой силой в это время будут обладать слова, которые могут сбыться мгновенно, поэтому необходимо быть крайне осторожными в высказываниях.
Сегодня, 29 августа, особую силу обретут слова, произнесенные всеми знаками Зодиака, но у трех из них они окажутся по-настоящему магическими.
Рак
Раки часто сталкиваются с тем, что их слова материализуются, но они крайне редко пользуются своим даром в корыстных целях — не стоит делать этого и сегодня. Наоборот, необходимо пожелать кому-нибудь из окружающих — даже несимпатичному им — чего-нибудь максимально хорошего.
Скорпион
Скорпионам — как самый мистический знак зодиакального круга –часто используют свои магические способности в повседневной жизни. Но в этот день они возрастут в разы, поэтому очень важно следить не только за своими словами, но и за своими мыслями — нельзя допускать негатива.
Стрелец
Стрельцы обладают уникальным качеством: их слова часто сбываются, поэтому нежелательно выводить представителей знака из себя — это чревато серьезными последствиями. Сегодня их высказывания, не будут продиктованы эмоциями, они просто выскажут свое мнение.
