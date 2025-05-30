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Три знака, которые сегодня будут чувствовать острое недовольство собой
День, когда положительная и отрицательная энергетика уравновешивают друг друга, поэтому только от каждого конкретного человека зависит, чего будет больше в его жизни – добра или зла. Следствием последнего может стать острое недовольство жизненными успехами, а, как следствие, и самими собой.
Сегодня, 30 мая, выбирать между добром и злом придется представителям всех знаков Зодиака, но три из них в связи с этим могут почувствовать острое недовольство собой.
Близнецы
Близнецы, как знак двойственный, который не может найти общий язык даже с самим собой, часто бывают недовольны своей жизнью и, как следствие, самими собой. Вот и сегодня они могут укорять себя за то, что не справились со сложившейся ситуацией, но, скорее всего, это было им не по силам.
Весы
Весы, постоянно колеблющиеся из стороны в сторону, не могут определиться с тем, в каком жизненном положении они находятся — победителей или побежденных. Сегодня, находясь в плохом настроении, они начнут испытывать резкое недовольство собой, своей жизнью и деятельностью.
Рыбы
Рыбы, которые видят мир через розовые очки, как правило, очень высокого мнения о себе, но сегодня они могу решить, что и жизнь не сложилась, а сами они неудачники — к счастью, сеанс самобичевания продлится у них недолго — в конце концов, они вспомнят, что являются лучшими, и успокоятся.
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