ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
1069
Время на прочтение
2 мин

Три знака, которые сегодня будут чувствовать острое недовольство собой

День, когда положительная и отрицательная энергетика уравновешивают друг друга, поэтому только от каждого конкретного человека зависит, чего будет больше в его жизни – добра или зла. Следствием последнего может стать острое недовольство жизненными успехами, а, как следствие, и самими собой.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 30 мая, выбирать между добром и злом придется представителям всех знаков Зодиака, но три из них в связи с этим могут почувствовать острое недовольство собой.

Близнецы

Близнецы, как знак двойственный, который не может найти общий язык даже с самим собой, часто бывают недовольны своей жизнью и, как следствие, самими собой. Вот и сегодня они могут укорять себя за то, что не справились со сложившейся ситуацией, но, скорее всего, это было им не по силам.

Весы

Весы, постоянно колеблющиеся из стороны в сторону, не могут определиться с тем, в каком жизненном положении они находятся — победителей или побежденных. Сегодня, находясь в плохом настроении, они начнут испытывать резкое недовольство собой, своей жизнью и деятельностью.

Рыбы

Рыбы, которые видят мир через розовые очки, как правило, очень высокого мнения о себе, но сегодня они могу решить, что и жизнь не сложилась, а сами они неудачники — к счастью, сеанс самобичевания продлится у них недолго — в конце концов, они вспомнят, что являются лучшими, и успокоятся.

Читайте также:

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
1069
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie