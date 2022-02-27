Три знака, которые сегодня могут начать жизнь с чистого листа

День, в течение которого мы получаем максимум энергии – ее должно хватить на целый месяц.

Астрологи часто сравнивают его с чистым листом, на котором можно начать писать свою жизнь заново. В это время рекомендуется сосредоточиться на составлении планов на ближайшее будущее – у самых смелых проектов есть все шансы для того, чтобы стать реальностью.

Сегодня, 27 февраля, начать жизнь с чистого листа могут все знаки Зодиака, но у трех из них это получится лучше, чем у других.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, которые недовольны тем, как складывается их жизненная ситуация, получат возможность изменить ее самым радикальным образом. Отсутствие каких-либо событий может смениться калейдоскопом интересных дел, а апатия, лень и сонливость – активными действиями. Главное для представителей знака в последний момент не испугаться и не решить, что им и так неплохо живется, поэтому не стоит делать резких движений.

Дева (22.08 – 23.09)

Для Дев, которых часто что-то не устраивает в их жизни, нынешний период не станет исключением из правила, но на этот раз их недовольство будет иметь под собой реальные основания. Возможно, некоторое время назад на жизненной дороге они и правда свернули не в ту сторону, а потому сейчас оказались в тупике, из которого не видят выхода. Сегодня судьба вполне может им его подарить: они получат возможность вернуться в исходную точку и исправить все ошибки.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи, при всей своей взбалмошности, как правило, хорошо знают, чего хотят от жизни, и на этот раз используют шансы, которые им подарит судьба, на все сто процентов. В последнее время представители знака явственно видели, что на профессиональные проекты у них уходит куда больше времени, чем раньше – сегодня Водолеи поймут, что необходимо изменить, чтобы все сложилось именно так, как им того хочется.

Читайте также: