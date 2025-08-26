- Дата публикации
Три знака, которые сегодня могут начинать учиться
День спокойной и размеренной энергетики, который — несмотря на второй день рабочей недели — желательно провести без спешки и суеты.
Время также благоприятно для повышения профессиональной квалификации — можно записываться на тренинги или курсы: новые знания будут усваиваться легко и быстро.
Сегодня, 26 августа, начинать обучение могут представители всех знаков Зодиака, но три из них будут особенно склонны к получению новых знаний.
Близнецы
Близнецы обожают учиться, но на этот раз учеба понадобится им не для удовольствия, а для служебной надобности. Опередить конкурентов, которые буквальном смысле слова наступают им на пятки, можно будет, только получив новые знания и освоив прогрессивные технологии.
Стрелец
Стрельцы никогда не упускают случая узнать что-то новое, но профессиональные знания их сейчас мало заинтересуют, скорее всего, им захочется повысить свою квалификацию в отношении хобби, которое вскоре вполне может стать для них бюджетообразующим занятием.
Козерог
Козерогам, как правило, некогда учиться — они слишком заняты работой. Но сегодня станет понятно, что эти процессы тесно взаимосвязаны, а значит, им — хотят они того или нет — придется записаться на курсы, на которых можно будет получить необходимые им в данный момент знания и навыки.
Лунный гороскоп на 25-31 августа: что рекомендуется делать в каждый день недели