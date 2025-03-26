Три знака, которые сегодня могут наговорить лишнего

День конфликтов на всех уровнях, когда они могут вспыхивать буквально на каждом шагу. Поскольку во время ссоры многие могут сказать оппоненту то, о чем в другое время предпочли бы промолчать, нужно – чтобы не наговорить лишнего – следить за своими словами.

Сегодня, 26 марта, следить за своими словами . необходимо представителям всех знаков Зодиака, но три из них могут наговорить лишнего.

Близнецы

Близнецы сегодня будут говорить без остановки. Неудивительно, что в пылу одной из бесед они могут свою тайну, чем впоследствии воспользуется собеседник, обратив ее против них. Чтобы не пострадать от чужой непорядочности нужно взвешивать каждое свое слово.

Стрелец

Стрельцы всегда готовы поддержать и прийти на помощь тем, но их позитивные качества имеют обратную сторону – слова у них опережают мысль. Вот и сегодня они могут сказать что-то такое, чем, совершенно того не желая, обидят кого-то из своих собеседников.

Козерог

Козероги могут сказать неприятное кому-то из своих друзей и знакомых намеренно обесценивая достижения, которыми те очень гордятся. Искать ответ на вопрос, зачем ои это сделают, пустое занятие, но предупредить их о вероятности серьезных последствий не только можно, но можно и нужно.

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