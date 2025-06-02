Три знака, которые сегодня могут обладать экстрасенсорными способностями

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Содержание Весы Скорпион Стрелец

Сегодня, 2 июня, экстрасенсами могут себя почувствовать представители всех знаков Зодиака, но три из них смогут под их влиянием творить настоящие чудеса.

Весы

Весы, как один из самых легких на подъем впечатлительных знаков Зодиака, вполне могут почувствовать в себе способность предсказывать события, которые должны произойти в ближайшем будущем — в этот день им достаточно будет посмотреть на человека, чтобы сказать, что его ждет.

Скорпион

Скорпионы, как самый магический знак Зодиака, пойдут дальше всех — они сегодня смогут отыскать пропавших животных и даже людей. Причем впоследствии они сами не смогут объяснить, как это у них получилось: чудо есть чудо, так что не стоит и допытываться.

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Стрелец

Стрельцы неожиданно для себя обнаружат у себя новую — неведомую им до сих пор — способность находить пропавшие вещи. Скорее всего, все начнется с того, что они найдут у себя дома предмет, который давно и, увы, безрезультатно искали — находка покажется им похожей на чудо.