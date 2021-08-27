Три знака, которые сегодня могут получить неожиданную прибыль

День удачен во всем, что так или иначе связано с деньгами: можно заключать финансовые соглашения и сделки, подписывать серьезные договоры, особенно если они рассчитаны на перспективу, проводить деловые переговоры, продавать и покупать крупное движимое и недвижимое имущество. Прибыль, которую можно получить в результате, превзойдет любые – даже самые смелые – ожидания.

Сегодня, 27 августа, неожиданную, а потому особенно приятную прибыль могут получить представители всех знаков Зодиака, но три из точно без нее не останутся.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, которых характеризует редкостное – хоть зачастую и поневоле – трудолюбие, как правило, делают гораздо больше, чем зарабатывают – кто-то нет-нет, да и не доплатит им. Сегодня у представителей этого знака ест замечательный шанс получил гонорар, который "завис" у них с незапамятных времен. Несмотря на неожиданность выплаты, они найдут, куда пристроить неожиданно свалившиеся им на голову деньги – у них есть один проект, для осуществления которого не хватает именно такой суммы.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, будучи людьми широкой души, никому не могут отказать в просьбе отложить немного денег, а вот отдают им их далеко не сразу и, что особенно неприятно, не всегда. Когда же это наконец происходит, представители знака иногда не могут вспомнить, что они кому-то что-то занимали, но от возврата денег не отказываются. Вот и сегодня им могут вернуть долг, о котором они давно забыли, что они воспримут с радостью, а затем пригласят бывшего должника отметить это приятное во всех отношениях событие.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам – особенно тем из них, кто давно подумывает о смене рода деятельности, сегодня могут предложить новую работу, причем в знак серьезности своих намерений потенциальный работодатель решит выплатить хороший аванс. Ну а соглашаться на этот вариант деятельности или нет, решать каждому представителю знака самостоятельно – главное, просчитать все доводы за и против, чтобы впоследствии не пожалеть о совершенной ошибке.

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