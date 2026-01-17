Три знака, которые сегодня могут приступать к долгожданному ремонту

Гороскоп / © Credits

Успешными обещают быть дела, связанные со строительством и ремонтом, они могут принести нам реальную пользу и положительные эмоции.

Сегодня, 17 января, начинать ремонт в доме могут все знаки Зодиака, но трем из них облагораживание собственного жилья показано особенно — они слишком долго ждали такой озможности.

Телец

Тельцы, которые превыше всего на свете ценят уют и комфорт, никогда не бывают до конца довольны классом своей жизни. Им постоянно кажется, что их жилье могло бы быть лучше, поэтому они все время пытаются что-то усовершенствовать — сегодня для этого сложатся благоприятные условия.

Близнецы

Близнецы постоянно прилагают массу усилий для того, чтобы получить титул хозяина самого стильного жилья –во всяком случае, среди своих знакомых. Сегодня их конек — стиль прованс, который позволит им добиться вау-эффекта, заключив в современный интерьер винтажную мебель.

Весы

Весы хотят, чтобы их быт был утонченным, с большим количеством произведений искусства. Нынешний ремонт для них не первый и не последний, тем не менее, им стоит отнестись к нему с особым вниманием — возможно, следующий они смогут сделать не так быстро, как хотелось бы.

