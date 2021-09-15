Три знака, которые сегодня могут рассчитывать на значительные денежные поступления

Прилив энергии, возможный в этот день, обещает успех любым начинаниям – как профессионального и финансового, так и личного свойства. Можно – и нужно – проводить деловые переговоры: легко удастся найти общий язык не только с партнерами, но и с конкурентами. Можно ожидать солидных финансовых поступлений – в том числе и старых долгов, о которых все давно позабыли.

Сегодня, 15 сентября, на значительные денежные поступления могут рассчитывать все знаки Зодиака, но трем из них можно особенно на них рассчитывать.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны, получив долгожданные деньги, вполне могут пустить их на ветер – представители знака крайне редко трясутся над своими финансами, им не присуща не только скаредность, но и элементарная экономия. Тем не менее звезды настоятельно рекомендуют им сдержаться и не выбрасывать деньги на ветер. Если же они будут "жечь им руки" – разумеется, в переносном смысле этого слова, желательно потратить их на благотворительность: так удастся и средства потратить, и доброе дело сделать - что очень полезно для кармы.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам важно использовать представившуюся сегодня возможность с выходной стороны презентовать себя перед непосредственным начальством, которое недавно появилось в структуре, в которой они работают, поэтому не имеет ни малейшего представления о талантах и способностях представителей знака. Значит, необходимо показать им, на что они способны – результатом, скорее всего, станет финансовая прибыль: для кого-то в виде единоразовой выплаты, а для кого-то – повышение заработной платы. Главное, не упустить редкий шанс – повторится он нескоро.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам нежданно-негаданно полученные деньги звезды рекомендуют потратить на свою семью: можно – если, конечно, позволит погода – устроить пикник, сходить всем вместе в цирк или театр, а также сделать всем – от дедушек и бабушек до детей и племянников – небольшие, но приятные подарки – с учетом их интересов и пристрастий. Дело в том, что отношения с близкими – по крови – людьми в последнее время, похоже, дали трещину, которую необходимо "залатать" таким образом – попытавшись, объединить их, напомнив о том, что они – семья.

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