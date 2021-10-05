Три знака, которые сегодня могут столкнуться с фобиями и маниями

Один из темных – сатанинских – дней Гекаты, во время которого будет сложно сохранить здоровый – в психическом отношении – взгляд на мир. Страхи – вплоть до фобий и маний – могут одолевать любых, даже психически уравновешенных и стрессоустойчивых людей. К счастью, такие проявления – всего лишь влияние Луны, уже завтра они ослабнут и не будут так тягостно влиять на человека.

Сегодня, 5 октября, с фобиями, страхами и маниями могут столкнуться представители всех знаков Зодиака, но у трех из них такая реакция может принять гипертрофированные размеры.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, испытав какой-то страх – неважно, какого свойства он будет, рационального или иррационального – должны убедиться, что он действительно не имеет под собой реальных оснований. Вполне возможно, что на них, учитывая их легкомыслие, действительно нацелились мошенники и даже воры, так что представителям знака необходимо соблюдать максимальную осторожность. По безлюдным улицам лучше не ходить, а в лифте с незнакомцами – не ездить.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы уверены, что все вокруг – кто тайно, а кто явно – стали рабами их неземной красоты, поэтому готовы преследовать их везде и всюду. Не стоит расстраивать их, рассказывая о том, что это далеко не так – они все равно не поверят, и в этот день будут уверены, что все идущие сзади по тротуару люди, преследуют их. Если такое ощущение будет пугать, то лучше посидеть дома. Правда, там есть вероятность неожиданных телефонных звонков, но на них можно не отвечать.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи сегодня могут пережить один из самых неприятных дней в месяце. Дело в том, что их с самого утра их будет преследовать усталость и слабость, а на их фоне – фобии и мании, среди которых может проявиться даже мания преследования. Скорее всего, в реальности никакой опасности для представителей знака не будет, поэтому звезды настоятельно рекомендуют им не прислушиваться к внутренним страхам, а заняться чем-нибудь приятным – например, вспомнить о своему хобби.

Прогнозы на октябрь 2021:

Лунный календарь красоты на октябрь-2021: когда какие процедуры делать

Лунный календарь стрижек на октябрь-2021

Лунный календарь домашних дел на октябрь-2021

Лунный календарь свадеб на октябрь-2021: 9 лучших дней для заключения брака

Лунная диета на октябрь 2021: календарь питания на каждый день

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку