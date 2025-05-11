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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
197
Время на прочтение
1 мин

Три знака, которые сегодня могут столкнуться с предательством близких людей

День негативной энергетики, в течение которого силы зла выходят на поверхность и негативно влияют на нашу психику. Подвоха можно ждать от кого угодно, в том числе и от самых близких и родных людей, главным проявлением негатива при этом станет предательство, что особенно обидно в данному случае.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 11 мая, ждать подвоха от окружающих могут представители всех знаков Зодиака, но три из них пострадают от обмана и предательства близких и родных людей.

Близнецы

Близнецам предстоит узнать, что кто-то из близких им людей давно и упорно скрывает от них что-то важное, что серьезно их уязвит. Речь, скорее всего, пойдет не о предательстве, а о слабости этого человека, поэтому необходимо отказаться от обиды, проявив отношению к нему внимание и терпение.

Лев

Львов ожидает неприятное открытие относительно человека, которого они привыкли считать близким — они могу узнать, что он долгое время обманывал их: он относится к ним совсем не так, как всегда об этом говорил — не стоит переносить негатив с этого человека на самих себя.

Стрелец

Стрельцам, столкнувшимся с разоблачение кого-то из близких людей, не придется удивляться случившемуся: они давно подозревали данного конкретного человека в нечестном к себе отношении. Не стоит ссориться и выводить человека на чистую воду — лучше перестать с ним общаться.

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Дата публикации
Количество просмотров
197
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