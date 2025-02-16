Три знака, которые сегодня могут столкнуться с токсичными людьми

День мощной негативной энергетики, когда активизируются токсичные люди, из-за чего разгораются обидные ссоры, тут и там возникают спонтанные скандалы и обнаруживаются провокации. Необходимо – разумеется, по возможности – избегать общения с теми, кто «питается» чужой энергией.

Сегодня, 16 февраля, столкнуться с токсичными людьми могут представители всех знаков Зодиака, но для трех из них такое общение будет особенно опасным.

Телец

Тельцов сегодня могут заговорить если и не до смерти, то, во всяком случае, до полной потери сил, которые так им необходимы. Представители знака окажутся не в состоянии сосредоточиться даже на самых простых действиях, а, значит, им надо отключить телефон и ни с кем не общаться.

Скорпион

Скорпионам придется столкнуться с провокациями, которые могут устроить им токсичные люди, которые хотят подпитаться их энергией. Причем, это могут оказаться как друзья и близкие, так и совершенно незнакомые люди: почувствовав неладное, нужно сразу же отказаться от общения.

Стрелец

Стрельцам нежелательно с кем-либо делиться своими профессиональными – и особенно личными – планами. Человек, которым представители знака расскажут о задуманном, просто позавидует им, а такое малоприятное явление как сглаз пока еще никто не отменял.

Читайте также: